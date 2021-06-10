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Итоги «Недели ритейла»: необходимо соблюдать баланс на рынке торговли

  • 10/06/2021, 11:05
Автор: Юлия Данилова
glavnaya
Чтобы все сегменты рынка работали в полную силу и дополняли друг друга.

В Москве завершилось одно из ключевых отраслевых мероприятий в области торговли России — «Неделя ритейла», на котором обсуждались тренды развития розничной и оптовой торговли, определялись подходы государства к формированию «лица» современного рынка ритейла, поднимались различные проблемы отрасли. Редакция Infopro54 обратилась к новосибирским участникам форума с просьбой прокомментировать ключевые, на их взгляд, темы, поднимавшиеся в течение недели на различных секциях.

— Форум в очередной раз собрал на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла. Я представлял интересы ТЦ «Хилокский» — сферу организаторов оптовой торговли в России — и выступил с соответствующим докладом на одной из сессий, — рассказал Infopro54 замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров.

Он напомнил, что оптовая торговля, как и, впрочем, вся рыночная торговля, в последнее время стояла в стороне от государственного регулирования в плане законодательства, что дало шанс сетевым форматам торговли взять монопольное преимущество на территории всей России. В частности, за 20 лет в Новосибирской области количество рынков сократилось на 90% (с 90 до 9).

— Такой перевес дал преимущество сетевым структурам, что поставило под угрозу продуктовую безопасность регионов, способствовало упадку развития мелких производителей, включая фермерские хозяйства. Сейчас в каждом районе работают минимум четыре структуры сетевой торговли, куда мелкому товаропроизводителю дорога фактически закрыта, а рынки просто физически отсутствуют, так как нет четкого законодательства об их работе, сбыт собственных продуктов для местных фермеров становится затруднительным, — комментирует Алексей Александров. — Прошлогодние ограничения в связи с пандемией показали ошибочность такой политики государства в развитии форматов торговли. Четко стало понятно, что сетевики были не в состоянии обеспечить нужное количество качественных продуктов из-за перебоев в цепочках поставок, а местному фермеру необходимо время для наращивания объемов.

По его словам, в Новосибирской области принимались меры для урегулирования ситуации: проведение различных ярмарок, попытки навести порядок в области законодательства, организация мероприятий по обмену опытом в продвижении развития рыночной торговли и обеспечения для местных фермеров условий свободной продажи продуктов своего труда.

— Прошедшая «Неделя ритейла» показала актуальность законодательного обеспечения процесса рыночной торговли! Конечно же, звучали разные мнения о векторах ее развития: от срочных инвестиций до ограничения поддержки только сферой законодательства. Лично я поддерживаю мнение, что инвестирование в структуры торговли — строительство ОРЦ (по сути, овощных баз) — это тупиковый и ошибочный путь! — заявил Александров. — Никого не нужно ущемлять, не нужно лоббировать чьи-то интересы. Торговля — это услуга в структуре реального производства, и инвестировать надо в производство товаров народного потребления, а торговлю регулировать только законодательно, пропорционально развивая все форматы, как сетевые, так и рыночные, включая и электронные площадки, за которыми будущее! И чем меньше будет посредников между покупателем и производителем, тем доступнее будут цены: нельзя забывать об этом.

Кстати, в рамках форума ТЦ «Хилокский» получил диплом победителя в конкурсе лучший оптовый рынок 2021 года.

Заместитель министра промышленности и торговли Новосибирский области Максим Останин, также принимавший участие в «Неделе ритейла», отметил, что у каждого сегмента торговли сегодня есть свой потребитель и покупатель. На опте завязана большая часть розничной сети. Однако в последнее время все более значимую роль играет сегмент электронной торговли. Темпы его роста уже вернулись к допандемийному уровню, и эта динамика идет по нарастающей.

— Сегодня многие участники рынка используют электронную торговлю как дополнительный инструмент для реализации своих проектов и товаров. Недавно в Новосибирске открылся большой распредцентр Ozon. Если раньше чаще всего предприниматели в формате стартапа использовали такие сервисы, как «Авито», то сейчас они активно выходят на маркетплейсы, — констатирует Останин. — Это необходимо для того, чтобы расширить рынки сбыта: как можно больше продукции реализовывать за пределами своего города и территории.

По мнению Останина, постепенно меняется отношение всех сегментов ритейла к местным производителям. В Новосибирской области по продовольственному ритейлу 25% продукции уже предлагаются от региональных компаний.

— Тут мы, как министерство, видим задачу в поиске консенсуса при решении двух проблем. Производители жалуются, что не могут получить обратную связь от ритейла, чтобы понять, с чем работать: ценой, объемом, качеством, упаковкой. Сети говорят, что им не нужен пятисотый сорт печенья, а нужный товар (говядину, баранину) производители не предлагают, — рассуждает Максим Останин. — В Новосибирской области мы сейчас готовимся к запуску интересного проекта «Новый сибирский продукт», в рамках которого предложим новый формат поддержки и продвижения местных товаропроизводителей. Речь идет о выстраивании связей и контактов между производителями и сетями.

Исполнительный директор НОО «Опора России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева считает, что очень полезной для бизнеса была информация, озвученная на «Неделе ритейла» экспертом компании NielsenIQ Марией Гараниной, о ситуации и трендах на рынке ритейла, товарных категориях, демонстрирующих отрицательную и положительную динамику.

— Это те знания, которые нужны предпринимателям. Если ты не в тренде, то можешь выпасть из обоймы конкуренции, так как в регионах все больше места занимают федеральные сети, а региональные игроки скукоживаются, в том числе малые форматы торговли, — поясняет Кошелева. — У нас в Новосибирской области 145 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, значительная часть из них — это субъекты в сфере потребительского рынка и торговли. На мой взгляд, даже в условиях жесточайшей конкуренции необходимо, чтобы предприниматели отрывались от оперативной деятельности и расширяли свой кругозор. Иначе они будут неконкурентоспособны.

Еще на одной секции в рамках «Недели ритейла» обсуждался нелегальный оборот подакцизной продукции. По словам Кошелевой, по табаку из-за пандемии и закрытых границ (а также проведенной работы правоохранительных, контрольно-надзорных органов) доля нелегальной продукции по России снизилась до 10,7% (по данным агентства Kantar TNS на первый квартал 2021 года), в Новосибирской области доля «нелегалки» составляет около 20%. Чаще всего она продается в небольших магазинах, киосках и павильонах.

— Я представляю Ассоциацию малоформатной торговли, «Опору России», и наши предприниматели настаивают, чтобы внимание правоохранительных органов к таким торговым точкам было более пристальным. Они демпингуют по цене на сигареты и оттягивают на себя поток покупателей от добросовестных участников рынка, — подчеркнула собеседник Infopro54.

Кроме того, на «Неделе ритейла» было отмечено, что Минпромторг РФ планирует подготовить рейтинг регионов по эффективности борьбы с нелегальным табаком.

VII Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла» — ведущее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, организованное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла (РАЭРР).

Фото предоставлено ЗАО «ТЦ «Хилокский»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : ТЦ «Хилокский» торговля Неделя ритейла Наталия Кошелева Минпромторг РФ Максим Останин Алексей Александров


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