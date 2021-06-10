Более 9 тысяч организаций и предпринимателей исключено из госреестров

— За январь-май 2021 г. в ЕГРЮЛ по результатам мероприятий, проводимых налоговыми органами региона, в отношении около 3,1 тыс. организаций внесено более 3,8 тыс. записей о недостоверности сведений (об адресе, о руководителе, об участниках организаций), — отмечает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова. — В свою очередь, наличие в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица записей о недостоверности сведений в течение более шести месяцев позволяет регистрирующему органу в административном порядке исключить такое юридическое лицо из государственного реестра. Всего за январь-май 2021 г. по данному основанию исключено из ЕГРЮЛ почти 1,3 тыс. организаций.

Также законодательством о регистрации предусмотрены нормы, в соответствии с которыми организация, которая в течение последних 12 месяцев не представляла документы отчетности и не осуществляла операции по банковским счетам (либо не имеющая счетов), может быть признана недействующей и, как следствие, может быть исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. За 5 месяцев текущего года исключено более 630 недействующих организаций.

— С 01.09.2020 Закон о регистрации предусматривает возможность исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) недействующих индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа.

Индивидуальный предприниматель признается недействующим при одновременном соблюдении следующих условий: если истекло 15 месяцев с даты окончания действия его патента или в течение последних 15 месяцев не представлены документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и у него имеется задолженность перед бюджетом, — напоминает Резеда Ахатовна.