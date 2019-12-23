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Включить Новый год: «Ростелеком» дарит новосибирцам праздничную подписку в онлайн-кинотеатре Wink

  • 23/12/2019, 14:34
Акция действует до 31 января 2020 года.

«Ростелеком» предлагает жителям Новосибирска комфортно провести новогодние каникулы вместе с любимыми фильмами и сериалами, которые можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ по специальному тарифу «Для праздников». Воспользоваться предложением и получить месяц бесплатной подписки на популярную коллекцию видеоконтента могут как действующие, так и новые абоненты «Ростелекома».

Подключить тариф просто: достаточно выбрать подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на Smart TV или на любом гаджете. Онлайн-кинотеатр после этого будет доступен на 5 устройствах под одним аккаунтом, при этом фильмы можно скачивать, чтобы смотреть их в офлайн-режиме в удобное время.

Акция действует до 31 января 2020 года. После завершения бесплатного промопериода стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

— По новогодней подписке «Для праздников» наших абонентов ждет более 13 тысяч фильмов и эпизодов лучших сериалов, среди которых — топовые новинки и знаковые блокбастеры, популярные сериалы «Амедиатеки», а также любимые мультфильмы от «Диснея» и других известных студий, которые идеально подходят для семейного просмотра на предстоящих новогодних каникулах», — пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

По итогам 2019 года самыми продаваемыми фильмами по услуге Wink среди новосибирских абонентов «Ростелекома» как раз стали семейные приключенческие мультфильмы, среди которых — «Тайная жизнь домашних животных 2», «Король Лев», «Аладдин» и «История игрушек 4».

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.rt.ru).

Подробнее узнать о новогоднем тарифе и условиях подключения можно на сайте wink.rt.ru, в офисах компании или по телефону 8 800 100 0 800.

Фото: пресс-служба компании

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