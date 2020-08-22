Вкусные и качественные блюда от Макароллыч

Мы предлагаем отличные условия заказа и предложения еды, с большим ассортиментом

Преимущества сотрудничества с нами

Чтобы предлагать нашим клиентам вкусную еду, мы ответственно подходим к процессу приготовления, применяя лучшие ингредиенты. Рецептура блюд японской и европейской кухни совершенная, традиции сочетают с проверенными авторскими тонкостями, что делает вкус непревзойденным, необычным. Команда включает высококвалифицированных поваров, которые работают на нашей кухне и создают для вас кулинарные шедевры.

В процессе приготовления мы отдаем предпочтение только качественным ингредиентам, которые прошли все необходимые проверки и закупаются только у постоянных поставщиков. Таким образом, мы создаем все условия для безопасных, вкусных блюд. Поставки продуктов происходят несколько раз в неделю, по мере необходимости, только так гарантируется свежесть и высокое качество.

Мы предлагаем суши, роллы недорого – у нас приемлемая ценовая политика на весь ассортимент, несмотря на высокую себестоимость готового продукта, мы не экономим в производственном процессе, чтобы радовать наших постоянных и новых клиентов.

Для того, чтобы заказать суши, роллы недорого, достаточно перейти на сайт и заполнить корзину понравившимися позициями, далее отправить ее в обработку. Если у менеджера возникнут вопросы, уточнения, вам перезвонят для их устранения. Также можно позвонить по номерам телефонов и продиктовать ваш заказ. В ходе телефонного разговора также можно получить консультацию, уточнить состав блюда или исключить некоторые ингредиенты из тех или иных позиций.

Купить роллы и суши в Макароллыч – это правильное решение, если вы хотите кушать вкусные и качественные блюда. Мы рекомендуем делать заказы в одних и тех же проверенных компаниях, службах доставки еды, чтобы наверняка получить удовольствие от вкуса и покушать безопасно.

Есть услуга бесплатной доставки – при заказе от 400 рублей, по территории города Ижевска ваш заказ приедет бесплатно. Прием заказов осуществляется с 10.00 до 00.00 ежедневно, без выходных и перерывов, для удобства наших клиентов. Из всего представленного ассортимента вы наверняка выберите вкусные и подходящие именно вам позиции и предложения.

Фото с сайта Макароллыч.