Два ТЛЦ в Новосибирске одобрены на федеральном уровне

Заключены соглашения о взаимодействии Минтранса России, правительства Новосибирской области, ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», а также Минтранса России, правительства Новосибирской области, ОАО «РЖД» и ООО «Новосибирский транспортный терминал» в рамках реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры» на территории Новосибирской области, сообщает федеральное министерство.

Подписи на документах поставили руководитель федерального проекта «Транспортно-логистические центры», заместитель министра транспорта Алексей Семенов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор ОАО «РЖД» по корпоративному управлению Андрей Старков, а также инвесторы — первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков и генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» («ННТ») Игорь Низовских.

Предметом соглашений является создание в регионе двух узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров — в районе станций Чик и Клещиха. Оба объекта отвечают ключевым проектным параметрам, заложенным в генеральную схему развития сети ТЛЦ, уточняется в сообщении.

— Новосибирская область занимает ключевое место в доставке грузов с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также грузов из Китая, — говорится в пресс-релизе Минтранса РФ. — Формирование в регионе двух ТЛЦ создаст основу для снижения уровня логистических издержек в экономике, повышения эффективности транспортной системы и конкурентоспособности национальных производителей, реализации экспортного и транзитного потенциала страны.

Ранее были подписано 4 подобных соглашения с Калужской, Свердловской, Московской и Калининградской областями.

Даниил Чертов, кантри-менеджер по Уральскому и Сибирскому федеральным округам группы компаний AsstrA отмечает, что Сибирь и транспортный узел в Новосибирске являются стратегически важными объектами для логистической инфраструктуры всей страны. Новосибирская область находится на пересечении транспортных коридоров, по ее территории проходит большой поток транзитных грузов, а также грузопоток соседних промышленно развитых регионов — Кемеровской области и Красноярского края.

— У региона давно были все задатки к формированию и развитию полноценного логистического кластера с мультимодальными транспортными узлами, — констатирует эксперт. — Отметим также, что Новосибирская область уже не первый год показывает положительную динамику по объёмам экспорта. Именно поэтому, кстати, она является фокусным регионом для развития бизнеса AsstrA в Сибири. Свою роль играет поддержка Российского экспортного центра, высокая концентрация производств и регистрация в Новосибирске многих торговых предприятий, в том числе и в смежных областях бизнеса — аграрные предприятия, лесозаготовка и деревообработка. Наряду с уже традиционными направлениями экспорта, такими как страны Азии (прежде всего Китай) и СНГ, активно развивается экспорт в Европу, а именно в Германию и Францию, а также в страны Ближнего Востока. Мы, как логисты, видим потенциал для дальнейшего развития в сотрудничестве с компаниями сельскохозяйственного сектора, машиностроительной отрасли и с наукоёмкими производствами Новосибирской области.

Напомним, на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области транспортно-логистический центр «Сибирский» строит ООО «НТТ». Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году. Соглашение о создании центра было подписано в рамках ПМЭФ-2019 между АО «РЖД», правительство Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и ООО «Новосибирский транспортный терминал». Перерабатывающая способность ТЛЦ составит 300 тысяч контейнеров в год. В полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023-м. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

В августе на инвестсовет области вышла ООО «Западно-Сибирская транспортная компания» (ЗСТК) с предложением о строительстве в районе поселка Чик контейнерного терминала. Речь идет о терминале с оборотом 60 тысяч TEU в год. Объем инвестиций в проект составляет 128 млн рублей. Источник инвестиций — собственные средства компании. Инвестиционная фаза — 2 года. Общая площадь терминала — 9,3 га, из них площадь контейнерных площадок — 35 тысяч кв. м, емкость контейнерных площадок — 2400 TEU, единовременно — 960 TEU. Фронт выгрузки — 30 фит-платформ (54 условных вагона) единовременно. При старте в 2019 году инвестор рассчитывал запустить объект в 2021-м, а к 2024 году вывести его на полную мощность.

О планах по созданию в Новосибирске ТЛЦ сообщала и ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы». В июле компания заявила, что ускорила работы на терминале.

Фото с сайта Минтранса РФ