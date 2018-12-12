Терсхему планируют актуализировать в первом квартале 2019 года

— По обращению прокуратуры и решению суда 7 раздел территориальной схемы обращения с отходами был признан недействительным. Позавчера на заседании правительства было принято решение об изменениях в 7 раздел по нормативам накопления. В нем посчитаны сезонные нормативы накопления, коэффициент плотности — в старой терсхеме показатель был в 1,5 раза ниже. Сегодня терсхема осталась без пробелов, — заявил на пресс-конференции в ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— То, что мы приняли на правительстве, мы месяц обсуждали публично на сайте, принимали все предложения. После их завершения 7 раздел в новой редакции включен в территориальную схему, — добавил Семка.

Он пояснил, почему долго не вносились изменения: регион ожидал решения правительства РФ о о порядке внесения изменения в терсхему.

Он также подчеркнул, что все вопросы, которые возникали и будут возникать во время работы в обновленной системе утилизации ТКО, правительство региона намерено снимать в оперативном режиме, чтобы с 1 января 2019 года область нормально перешла на новый режим работы.

Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области напомнил, что в бюджете области на ближайшие три года ежегодно планируется закладывать около 200 млн рублей на создание инфраструктуры системы обращения с отходами, в том числе формирование сети площадок временного накопления ТКО.

— При разработке инфраструктурной сети мы отталкиваемся от вопросов надежности, безопасности и экономической целесообразности. Необходимо оптимальное построение маршрутов, чтобы снизить давление на тариф. Мусоровозы не должны ездить пустыми или полупустыми, — подчеркнул Архипов. — Задача на ближайшее время: создать площадки, оптимизировать логистическую схему и снизить себестоимость.

Сергей Семка также отметил, что принята «дорожная карта» по полной актуализации терсхемы.

— Планируем ее полностью актуализировать в 1 квартале 2019 года, а точнее — начать работу в январе. Минприроды, как заказчик, готовит соответствующие документы, — добавил он.

Новые тарифы на утилизацию ТКО участники пресс-конференции озвучить отказались, отметив, что они будут утверждаться завтра на заседании департамента по тарифам. Однако Сергей Семка отметил, что тариф на человека составит менее 100 рублей — вопреки прогнозам «экспертов», которые анонсировали повышение до нескольких сотен рублей.

Напомним, вчера на пресс-конференции губернатор области Андрей Травников заявил, что область вносит изменения в концессию по строительству двух мусоросортировочных заводов через суд.

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