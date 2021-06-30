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Экологическая акция «Зелёный двор» пришла в Новосибирск

  • 30/06/2021, 17:23
Благоустройство одного из городских дворов прошло при поддержке компании Издательский дом «Аргументы и факты» и компании «Greenway», и объединило волонтёров, местных жителей, представителей прессы и депутатов.

Новости компанийЭкологическая акция по благоустройству придомовой территории «Зеленый двор» состоялась в Дзержинском районе. На улице Адриена Лежена, возле дома №9 появились саженцы деревьев и декоративных кустарников, а двор украсили яркие цветы.

Новосибирск стал еще одним городом, который присоединился к акции «Зеленый двор». Её проводит в городах России компании ИД «АиФ» и Greenway. Благодаря экологической инициативе многие придомовые территории преображаются стараниями неравнодушных людей, объединённых желанием сделать зелёным свой двор или улицу. Стартовала акция в Краснодаре и Иркутске, затем прошла в Саратове, теперь пришла в Новосибирск.

«Экология – важнейший ориентир в нашей работе. Сегодня мы даже говорим об экологии в кубе: экологии отношений, дома и человека. А этот проект «Зелёный двор», за который мы взялись с большим воодушевлением, не только экологический, но и социальный. Поставив для себя такую задачу – провести во дворах уборку и ремонт, посадить растения. Мы решили помочь тем, кому сложно сделать свой двор более красивым, зелёным и экологичным самостоятельно», — подчеркнула PR-директор компании Greenway Наталья Тихомирова.

Для жителей дома №9 по улице Адриена Лежена акция явилась неожиданностью. К её проведению специально не готовились. Выручило то, что жители дома занимаются озеленением своей территории не первый год. Пытались даже сами высаживать деревья, но неудачно: саженцы не прижились. На этот раз обратились к профессионалам: среди тех, кто поддержал экологическую инициативу, питомник фермерского хозяйства «Сады Шубиной». Руководитель предприятия агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина предоставила те сорта деревья и кустарников, которые хорошо переносят местный климат и отлично приживаются в городе: сосна, черёмуха краснолистная, дикая яблоня.

«Они декоративные, очень красивые, и хорошо выживают в городской среде. А рядом дорога, и если тут высадить пихту, то она сразу погибнет. А сосна более выносливая. Она одинокого опрятно выглядит и зимой, и летом. И будет круглый год радовать жильцов», — подчеркнула агроном Людмила Шубина.

Также перед домом и во дворе были высажены спирея, канна индийская, кусты жасмина и, традиционная для новосибирских дворов, рябина. Всего было высажено несколько десятков саженцев деревьев и декоративных кустарников.

С особым вниманием жители дома выбирали место, для посадки деревьев. Зелёный массив, который отделяет дом от автомобильной магистрали, скоро, сетуют жильцы, исчезнет.

«Эти клёны растут здесь уже почти сорок лет, со времени постройки дома. И они все аварийные. Их будут спиливать в ближайшие год-два. Уже заложены под это деньги. И мы решили, что неправильно если тут будет пустырь. Поэтому решили засадить это место саженцами», — обрисовал ситуацию старший по дому №9 по улице Адриена Лежена Борис Белых.

Старые деревья – одна из проблем домов в окрестностях станции метро «Золотая Нива», улиц Кошурникова и Бориса Богаткова, считает депутат Ирина Беспечная. Застройка здесь сложилась давно, зелёные насаждения растут десятилетия и постепенно вырубаются.

«А вырубки идут потому, что очень многие деревья в аварийном состоянии. И не из-за того, что старые. Те же тополя, когда они вырастают до 30 метров, становятся очень хрупкими. И при любом сильном порыве ветра ветки ломаются, и это может привести к неприятным последствиям. А наш принцип такой: срубили одно дерево – посадили три! И такие экологические акции очень мы проводим регулярно», — подчеркнула депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Беспечная.

Поэтому вместе с жителями Дзержинки в экологической акции приняли участие партнёры компании Greenway и представители издания «АиФ в Новосибирске» и простые горожане. Многие пришли с детьми, кто-то привёл своих соседей и знакомых.

«Информацию мы распространили, где только возможно, всеми доступными способами: в социальных сетях, среди наших активистов, по партнёрам компании Greenway. Разослали объявления по управляющим компаниям, среди старших по домам», — рассказала руководитель Городской общественной организации «Клуб добрых соседей», партнёр компании Greenway Виктория Матвеева.

К хорошему делу присоединилась даже добровольцы из Левобережья города. Около десятка волонтёров приехали с другого конца города, чтобы принять посильное участие.

«Наша основная работа – это Кировский район. Но мы при каждом удобном случает выезжаем, принимаем участие в акциях, которые проходят и в других районах города. Это хороший опыт. Полезно знакомиться с людьми, обмениваться контактами», — заметил специалист по работе с молодёжью МБУ «Центр «Молодёжный» — Штаб добровольцев Кировского района Бексултан Аденов.

Местные жители остались довольны проведённой акцией и выразили благодарность её организаторам, заметив, что за саженцами они будут ухаживать с удвоенной энергией: в ближайших планах – возвести вокруг молодых деревьев небольшую ограду, чтобы только что разбитый сквер не превратился в место выгула домашних животных.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : экология озеленение Зеленый двор АиФ Greenwa


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