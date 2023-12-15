Власти намерены отменить новогоднюю программу в Новосибирске

Новогодняя программа на площади Ленина в этом году может не состоятся. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Она сказала, что от мероприятий откажутся так как считают неуместным выводить на работу несколько десятков сотрудников полиции с рамками металлоискателей в Новый год.

— Пока так, если не будет новых вводных. Окончательного решения пока нет. Для проведения программы нужно задействовать полицию с рамками для безопасности новосибирцев. Мы пока, считаем это неправильным, — рассказала вице-мэр в беседе с журналистом Infopro54.

Однако не стоит расстраиваться, с 23:00 до 02:00 на площади будут включены новогодние песни через звуковое оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что новый троллейбусный маршрут запустили в Новосибирске.