Новосибирские приставы вселили мужчину, которого выгнала бывшая жена

В Новосибирске судебные приставы помогли мужчине вселиться в его собственную квартиру после того, как бывшая супруга после развода выставила его за дверь. Жилплощадь досталась сибиряку от родителей, которые получили ее, работая на заводе.

— Мужчина подал исковое заявление, выиграл суд и обратился за помощью в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства ознакомил бывшую супругу взыскателя с документами и установили сроки для добровольного исполнения требования суда. Женщину обязали не чинить препятствия в пользовании квартирой, — сообщили в ведомстве.

Однако после визита к приставам женщина так и не отдала ключи экс-мужу.

Служители Фемиды пожаловали в квартиру вместе с законным владельцем, где в присутствии соседей сибиряк получил заветные ключи и вселился на законные квадратные метры.

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