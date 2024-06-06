Скоростной поезд запустят из Барнаула в Новосибирск в 2025 году

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов объявил о запуске скоростного поезда «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск в 2025 году.

Он отметил, что сейчас происходит переход на использование отечественных поездов. Однако стоимость новых вагонов пока остаётся неизвестной.

Напомним, несколько лет назад были проведены тестовые запуски электропоездов по маршруту «Барнаул — Новосибирск». Однако после того, как компания Siemens прекратила свою деятельность в России, проект был приостановлен.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году Новосибирск может купить пятивагонный состав метро.