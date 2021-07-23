Углубленная диспансеризация после COVID-19

С 1 июля 2021 года в России запущена программа углубленной диспансеризации после COVID-19. Как реализовать право на диспансеризацию, рассказывает эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин:

Кто может пройти углубленную диспансеризацию

В первую очередь на обследования позовут граждан с хроническими заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Пройти углубленную диспансеризацию можно спустя 60 дней после такого как пациент переболел COVID-19. В случае, если данные о перенесенном заболевании отсутствуют, то диспансеризацию можно пройти по инициативе гражданина.

Что входит в план диспансеризации

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя обязательный осмотр врачом-терапевтом или врачом общей практики, а также несколько диагностических процедур.

Во-первых, это измерение сатурации (насыщения крови кислородом) в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой. Тест проводится, если имеются жалобы на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее. Во-вторых, пациенту проводится спирометрия или спирография для проверки функции легких. В-третьих, это общий и биохимический анализы крови, а также определение маркера тромбообразования – Д-димера. Рентген органов грудной клетки необходим, если не выполнялся ранее в течение года.

Если на первом этапе были выявлены какие-то осложнения, то пациента приглашают на второй этап, который включается в себя следующие процедуры:

— эхокардиография (проводится в случае показателя сатурации в покое 94 процента включительно и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

— компьютерная томография легких (необходима, в случае показателя сатурации в покое 94 процента включительно и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

— дуплексное сканирование вен нижних конечностей (проводится при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.

Все это бесплатно

Диспансеризация входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), и соответственно является бесплатной для гражданина, имеющего полис ОМС. Если вы потеряли полис, вы можете обратиться в офис вашей страховой компании, чтобы оформить новый полис. Пока он будет оформляться, вам выдадут временное свидетельство, которое нужно будет показать в поликлинике при записи на диспансеризацию.

Если же вы столкнулись с финансовыми требованиями или нежеланием оказывать положенную вам услугу со стороны медицинских учреждений, то рекомендуем обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО). Страховой представитель адресно проинформирует, где и как вы можете своевременно получить положенную вам медицинскую услугу. Номер вашей страховой медицинской организации можно посмотреть на полисе обязательного медицинского страхования либо на сайте СМО в сети «Интернет».

Где можно пройти углубленную диспансеризацию

Записаться можно в поликлинике по месту жительства или на портале Госуслуг. Если в вашем районе углубленная диспансеризация не проводится, то вы можете обратиться к страховому представителю по тому же номеру телефона.