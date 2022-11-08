Влияние стресса на рецидив онкологических заболеваний

Одна из основных причин смерти людей с онкологическими заболеваниями – рецидив роста раковых новообразований. Злокачественные клетки, которые сформировались на ранних стадиях патологии и были подавлены в результате терапии, по неустановленным причинам пробуждаются. Это приводит к возобновлению болезни. Долгое время ученые не могули установить, что именно провоцирует повторную активизацию опухолевых клеток.

Микела Перего (Michela Perego) из Вистаровского института (Филадельфия, США) объединил исследователей из Германии, России и США для проведения ряда лабораторных экспериментов. Их целью было проверить предположение, что определенные клетки иммунной системы (нейтрофилы), а также некоторые гормоны (кортизол, норадреналин) способны запустить рецидив рака. Причем происходит это через несколько лет после излечения от болезни с помощью химиотерапии или оперативного вмешательства.

Опыты показали, что реактивацию спящих онкологических клеток, расположенных в легких и яичниках у мышей, вызывает норадреналин– нейромедиатор, являющийся предшественником адреналина и синтезирующийся в гипоталамусе и надпочечниках. Его концентрация в крови растет при:

шоке;

тревоге;

травмах;

стрессовых ситуациях;

страхе;

нервном напряжении.

Даже резкий подъем из положения сидя провоцирует скачок норадреналина, его уровень в плазме крови повышается в несколько раз. Стресс также может вызвать иммобилизация (обездвиживание). Обнаружено, что в организме мышей при этом растет количество норадреналина, в результате нейтрофилы продуцируют воспалительные протеины S100A8/A9 и фермент миелопероксидазу. Как следствие, в клетках иммунной системы накапливаются окисленные липиды. Высвободившись, они стимулируют факторы роста в фибробластах опухолевых клеток, которые выходят из фазы покоя и начинают формировать новые злокачественные образования.

Кроме того, в ходе исследований был произведен забор образцов крови у 80 добровольцев. Группу объединял тот факт, что в прошлом у них был эпизод рака легких, и они прошли через процедуру удаления опухоли путем хирургического вмешательства. Результаты показали, что у тех пациентов, у которых уровень протеинов S100A8/A9 был выше, с большей степенью вероятности наблюдался рецидив онкологии на протяжении 2 лет и 7 месяцев. Время «пробуждения» неактивных опухолевых клеток коррелирует с показателем концентрации белка: чем он выше, тем быстрее возобновлялась болезнь.

Результаты исследования позволяют предположить, что для профилактики рецидивов рака можно использовать препараты, воздействующие на гормоны стресса, то есть бета-блокаторы. Эксперименты на мышах, которые получали подобные средства, показали, что опухолевые клетки не активизировались.