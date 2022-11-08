Рекламодателям

Влияние стресса на рецидив онкологических заболеваний

  • 08/11/2022, 15:15
стресс
Исследования, продемонстрировавшие взаимосвязь стресса и роста раковых опухолей. Препараты для профилактики рецидивов.

Одна из основных причин смерти людей с онкологическими заболеваниями – рецидив роста раковых новообразований. Злокачественные клетки, которые сформировались на ранних стадиях патологии и были подавлены в результате терапии, по неустановленным причинам пробуждаются. Это приводит к возобновлению болезни. Долгое время ученые не могули установить, что именно провоцирует повторную активизацию опухолевых клеток.

Микела Перего (Michela Perego) из Вистаровского института (Филадельфия, США) объединил исследователей из Германии, России и США для проведения ряда лабораторных экспериментов. Их целью было проверить предположение, что определенные клетки иммунной системы (нейтрофилы), а также некоторые гормоны (кортизол, норадреналин) способны запустить рецидив рака. Причем происходит это через несколько лет после излечения от болезни с помощью химиотерапии или оперативного вмешательства.

Опыты показали, что реактивацию спящих онкологических клеток, расположенных в легких и яичниках у мышей, вызывает норадреналин– нейромедиатор, являющийся предшественником адреналина и синтезирующийся в гипоталамусе и надпочечниках. Его концентрация в крови растет при:

  • шоке;
  • тревоге;
  • травмах;
  • стрессовых ситуациях;
  • страхе;
  • нервном напряжении.

Даже резкий подъем из положения сидя провоцирует скачок норадреналина, его уровень в плазме крови повышается в несколько раз. Стресс также может вызвать иммобилизация (обездвиживание). Обнаружено, что в организме мышей при этом растет количество норадреналина, в результате нейтрофилы продуцируют воспалительные протеины S100A8/A9 и фермент миелопероксидазу. Как следствие, в клетках иммунной системы накапливаются окисленные липиды. Высвободившись, они стимулируют факторы роста в фибробластах опухолевых клеток, которые выходят из фазы покоя и начинают формировать новые злокачественные образования.

Кроме того, в ходе исследований был произведен забор образцов крови у 80 добровольцев. Группу объединял тот факт, что в прошлом у них был эпизод рака легких, и они прошли через процедуру удаления опухоли путем хирургического вмешательства. Результаты показали, что у тех пациентов, у которых уровень протеинов S100A8/A9 был выше, с большей степенью вероятности наблюдался рецидив онкологии на протяжении 2 лет и 7 месяцев. Время «пробуждения» неактивных опухолевых клеток коррелирует с показателем концентрации белка: чем он выше, тем быстрее возобновлялась болезнь.

Результаты исследования позволяют предположить, что для профилактики рецидивов рака можно использовать препараты, воздействующие на гормоны стресса, то есть бета-блокаторы. Эксперименты на мышах, которые получали подобные средства, показали, что опухолевые клетки не активизировались.

Фото с сайта pixabay.com

411

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09
Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы
1/11/22 11:56
новогодние подарки

Новогодние подарки могут задержаться на границе

Сроки доставки из Китая в регионы Сибири выросли на 20-30% к прошлому году, товары могут идти по 50-60 дней.
Читать статью >>
единый рекламный оператор

Единого оператора на рынке наружной рекламы не будет?

Судя по сообщениям в федеральных СМИ, совместными усилиями удалось достучаться до российских законодателей, защитить права и законные интересы предпринимателей.
Читать статью >>
Венчурные инвестиции

Новосибирская IT-компания привлекла венчурные инвестиции

Привлеченные средства будут направлены на международную экспансию, а также разработку и запуск нового поколения программного обеспечения.
Читать статью >>
китайские автомобили

Китайские марки открыли в России почти 300 шоу-румов

Лидером по созданию сети китайских автомобилей стал Exeed.
Читать статью >>

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

Новогодние подарки могут задержаться на границе

08/11/2022, 18:30

В Новосибирске пройдет Всероссийская конференция по партнерству

08/11/2022, 18:29

Единого оператора на рынке наружной рекламы не будет?

08/11/2022, 18:27

Новосибирская IT-компания привлекла венчурные инвестиции

08/11/2022, 18:21
Популярное

Минпросвещения проведет экспертизу школьных учебников в поиске пропаганды ЛГБТ

08/11/2022, 10:49

Собчак вернулась на родину

07/11/2022, 17:33

В 2025 году в России начнут летать беспилотные аэротакси

07/11/2022, 16:26

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Интернет-банк за 1000 рублей при оформлении бизнес-пакета РКО

08/11/2022, 17:47

ВТБ: спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября

08/11/2022, 17:39

ВТБ узнал, как часто россияне пользуются кредитным картами

08/11/2022, 15:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска