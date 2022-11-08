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Скольких мы потеряли из-за спецоперации и мобилизации? И велики ли потери?

  • 08/11/2022, 15:30
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уехали из России
Опрошенные редакцией эксперты прокомментировали миграционные тенденции, связанные с отъездом граждан из России, а также их возвращением.

Для начала цифры

Появились первые официальные данные о количестве уехавших из России с начала спецоперации. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила политолог, политический и общественный деятель Дарья Митина. Согласно этим данным, с начала специальной военной операции из России уехали 800 тысяч человек, из них 200 тысяч безвозвратно. Среди стран-лидеров, куда устремились «уезжанты» Финляндия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Израиль.

политолог, политический и общественный деятель Дарья Митина Основные, кто хотел, уже уехали, говорит эксперт. Но обратный поток тоже идет постоянно. Надо подождать и после Нового года делать новые замеры.

Собеседница редакции делает оговорку, что в целом статистические данные выражаются в миллионах человек, однако речь идет лишь о фактах пересечения границы.

Например, я в этом году два раза была в Египте — четыре раза пересекала границу, то есть в эту статистику тоже попала, поясняет политолог.

В настоящее время, говорит эксперт со ссылкой на статистические данные, сложилась следующая ситуация: из заявивших об эмиграции все больше возвращаются обратно в Россию. Из уехавших 800 тысяч более 500 тысяч уже вернулись обратно. Пока за границей остаются 200-300 тысяч человек.

С начала СВО в мобилизацию мало кто верил, комментирует Дарья Митина. У людей была иллюзия, что здесь будет больше экономических трудностей, чем там, куда они едут. В большинстве случаев это оказалось не так. Потом сыграли роль идеологические мотивы, мы увидели испуганных хипстеров, не понимающих ничего, что связано с боевыми действиями. Особенно забавляют люди, которые, не желая жить в «государстве-агрессоре», едут в Израиль. Третья причина нежелание жить под ограничением на выезд за границу, у кого-то под эту «музыку» возникло желание получить статус беженца. Мотивация как экономическая, так и идеологическая присутствует.

О возможном возвращении большинства уехавших обратно говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова. По мнению эксперта, большинство «уезжантов» за границей оказались в подвешенном состоянии.

 Обустроиться на новом месте непросто, найти работу — тоже, и шанс на переезд в другие — более комфортные — страны невелик, комментирует Масалова. Кроме того, надо принимать во внимание и то, что выходцев из России не жалуют в западных странах, найти работу будет очень сложно, так что можно ожидать постепенного возвращения людей обратно. Сейчас, когда многие регионы практически закончили мобилизационную кампанию, можно спрогнозировать, что какая-то часть уехавших вернется. Однако есть и те, кто бегал от призыва на военную службу и до проведения специальной военной операции, поэтому их возвращение сомнительно, пока не закончится данная ситуация в целом.

Еще о мотивах и «охоте на ведьм»

Если говорить о мотивах, побудивших россиян покинуть пределы страны, то, как считает Юлия Масалова, динамика отъезда проходила в несколько волн.

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова В начале СВО страну покинули те, кто высказал несогласие с данным развитием событий (представители шоу-бизнеса, работники культуры, политические деятели и т.п.), и те, кто выехал из страны по причине отказа иностранных компаний продолжать свою деятельность в России (в первую очередь это IT-специалисты), сообщает эксперт. Спустя 2-3 месяца уехавшие в страны Европы IT-специалисты начали возвращаться на родину, так как были предложены беспрецедентные меры для поддержки отрасли в стране. Многие при этом отмечали, что найти работу, а самое главное — обустроить свой быт в чужой стране было непросто.

Вторая волна отъездов, по мнению собеседницы издания, стартанула после объявления президентом частичной мобилизации.

Многие просто испугались, что им придется ехать в зону СВО без опыта военной подготовки, комментирует Масалова. Выезжали и те, кто не проходил срочную службу, хотя их мобилизация не затрагивала. Во второй волне выезжали уже не в Европу, так как шенгенские визы россиянам не выдавались или аннулировались, а в Турцию, Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан. Многие, кто уехал, рассматривают данные страны как транзитные, чтобы попытаться либо уже там получить визы в европейские страны, либо переждать и вернуться обратно. География отъезжающих из России — это, прежде всего, центральный регион, а также те регионы, которые имеют границу со странами ближнего зарубежья.

О страхе перед неизвестным и неготовности к мобилизации как одном из факторов миграции из России говорит и политолог Владимир Леонтьев.

У нас общество просто не было готово к боевым действиям, считает собеседник редакции. У нас ситуация оказалась принижена: войны нет, главная задача борьба с терактами, война где-то далеко в Сирии, не у нас. И когда было принято решение о мобилизации, некоторые просто растерялись, где-то забоялись и до частичной мобилизации стали оттекать: сейчас отъедем, где-то отсидимся.

По мнению политолога, этих людей нужно четко отделять от тех политических, общественных деятелей, лидеров мнений, которые отбыли за границу как раз с целью антироссийской пропаганды.

В Госдуме звучит: дать оценку этим людям, говорит Леонтьев. Давать оценку надо тем, кто, уехав, пытается делать гадости. Людям испугавшимся тоже нужно давать оценку. Но «охоту на ведьм» не надо устраивать, повторю, общество было не готово к такому повороту событий. Другое дело, когда человек — явный провокатор, не имеющий четких политических взглядов, начинает огульно вещать: «как у нас плохо», что «мы первые напали». С такими надо поступать жестко. А с остальными нужно вырабатывать отношения, смотреть, тот ли человек вернулся, нужен ли он в России? Просто ли он отсиделся или его уже где-то завербовали?

Потеряла ли экономика?

Эксперты редакции, мягко говоря, невысоко оценивают ущерб от отъезда «испуганных» за пределы страны.

Какой-то процент потерь есть, считает Владимир Леонтьев. Потому что среди них ребята далеко не глупые, владеющие IT-программами. Оценить этот процент пока нет возможности, но то, что он не действует на критическую массу, это уже точно. У нас сформировалась скамейка запасных. Никогда свято место пусто не бывает.

Дарья Митина, комментируя ситуацию со специалистами IT-отрасли, не исключает волну возвращения на родину и в их рядах

Активнее всех уезжали специалисты IT, так как у них самая космополитическая профессия, говорит собеседница редакции. Им проще всего устроиться. Но в других странах недостатка в айтишниках тоже нет: приезжают китайцы, индусы, люди из стран третьего мира. Там этот рынок устаканенный. Так что возможна обратная волна и среди айтишников, пусть не такая интенсивная, как среди чистых гуманитариев, но она присутствует. Хотя это самые перспективные «уезжанты» для закрепления там.

Напоследок новости культуры

Что касается последствий для культуры: по мнению Дарьи Митиной, то, что страну покинул целый ряд деятелей искусства и шоу-бизнеса, в какой-то мере сыграло даже на пользу данным сферам, в том числе и в масштабе международного взаимодействия.

Да, какие-то проекты накрылись, та же международная оперная лаборатория в этот раз собрала меньше гостей из Дальнего зарубежья, больше из Ближнего, говорит политолог. Однако на качестве спектаклей это не сказалось. Нам говорили, что кино к нам не будут возить. Но около половины западных новинок кино привезли, среди них претенденты на «Оскар». Американских фильмов стало меньше, но пока это не ощущается. Все это замещается фильмами 2020-2021 годов, которые не могли доехать из-за ковида. На Московским международном фестивале были представлены 250 фильмов. То же самое и с оперой. Какие-то постановки не приедут, но зритель узнал, что, помимо Венской оперы, есть Минский, Алма-Атинский большие театры.

В части шоу-бизнеса, по мнению эксперта, его зритель и слушатель, тоже в большей мере ничего не потерял.

В информационном обществе живем, все виды связи есть, комментирует Дарья Митина. Неважно, где человек находится хоть в Москве, хоть в Руанде включил песню и слушай. Аудитория, которая смотрит телевизор, все равно на порядок больше, чем те, кто ходит на концерт живьем.

Как раз-таки, считает собеседник редакция, в большей степени от отъезда из России теряют сами представители шоу-бизнеса.

Ими может двигать иллюзия, что кому-то там они нужны больше, чем здесь,   рассуждает Митина. Условно говоря, они сравнивают масштабы внутреннего рынка и внешнего. Наша творческая интеллигенция в основном едет в Израиль, потому что там русскоязычная публика и потенциальная аудитория, которая хоть в разы меньше, чем здесь, но все-таки есть. А на Западе кто на их концерты пойдет? Уже сейчас полно случаев, когда целыми группами музыканты сталкиваются с тем, что концерты отменяются, билеты не продаются. А группы у нас популярные, у них здесь был аншлаг. Так что не исключено, что и у творческой интеллигенции будет обратная волна.

По мнению Владимира Леонтьева, эмигрантским настроениям в отечественной культурной среде способствовало недостаточное знание и понимание творческой интеллигенцией сложившейся политической обстановки.

политолог Владимир Леонтьев Как-то получилось, что у нас артисты это какая-то особая каста, говорит Леонтьев. Так как они все время на виду, через кинематограф, театр, прессу, они, конечно, имеют свое мнение. Они «примерили корону» и начали вещать со своей полки, не зная всей обстановки. Никто не говорит, что война это хорошо. Но давайте смотреть ее цели. Люди просятся в состав России. Я, как политолог и политтехнолог, говорю: так не подделаешь выражение лица, когда люди плачут, просятся в Россию. Здесь какое вранье? Некоторым артистам их корона просто на глаза падает, и они не видят сути дела. Здесь тоже надо поработать с каждым из них: либо вы не разбираетесь, либо ненавидите Россию — и тогда вам здесь точно делать нечего.

Напомним, специальная военная операция России на территории Украины и Донбасса началась в конце февраля. Указом президента РФ 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

 

Ранее редакция сообщала, какие санкции к своим коллегам, длительно пребывающим за границей, подготовили депутаты горсовета Новосибирска и поддержали их коллеги из Заксобрания области.

 

Фото flikr —  Gensa-Gensa

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Россия

Теги : частичная мобилизаций уехали из России миграция вернулись в Россию


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