Скольких мы потеряли из-за спецоперации и мобилизации? И велики ли потери?

Для начала — цифры

Появились первые официальные данные о количестве уехавших из России с начала спецоперации. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила политолог, политический и общественный деятель Дарья Митина. Согласно этим данным, с начала специальной военной операции из России уехали 800 тысяч человек, из них 200 тысяч — безвозвратно. Среди стран-лидеров, куда устремились «уезжанты» — Финляндия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Израиль.

— Основные, кто хотел, уже уехали, — говорит эксперт. — Но обратный поток тоже идет постоянно. Надо подождать и после Нового года делать новые замеры.

Собеседница редакции делает оговорку, что в целом статистические данные выражаются в миллионах человек, однако речь идет лишь о фактах пересечения границы.

— Например, я в этом году два раза была в Египте — четыре раза пересекала границу, то есть в эту статистику тоже попала, — поясняет политолог.

В настоящее время, говорит эксперт со ссылкой на статистические данные, сложилась следующая ситуация: из заявивших об эмиграции все больше возвращаются обратно в Россию. Из уехавших 800 тысяч более 500 тысяч уже вернулись обратно. Пока за границей остаются 200-300 тысяч человек.

— С начала СВО в мобилизацию мало кто верил, — комментирует Дарья Митина. — У людей была иллюзия, что здесь будет больше экономических трудностей, чем там, куда они едут. В большинстве случаев это оказалось не так. Потом сыграли роль идеологические мотивы, мы увидели испуганных хипстеров, не понимающих ничего, что связано с боевыми действиями. Особенно забавляют люди, которые, не желая жить в «государстве-агрессоре», едут в Израиль. Третья причина — нежелание жить под ограничением на выезд за границу, у кого-то под эту «музыку» возникло желание получить статус беженца. Мотивация как экономическая, так и идеологическая присутствует.

О возможном возвращении большинства уехавших обратно говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова. По мнению эксперта, большинство «уезжантов» за границей оказались в подвешенном состоянии.

— Обустроиться на новом месте непросто, найти работу — тоже, и шанс на переезд в другие — более комфортные — страны невелик, — комментирует Масалова. — Кроме того, надо принимать во внимание и то, что выходцев из России не жалуют в западных странах, найти работу будет очень сложно, так что можно ожидать постепенного возвращения людей обратно. Сейчас, когда многие регионы практически закончили мобилизационную кампанию, можно спрогнозировать, что какая-то часть уехавших вернется. Однако есть и те, кто бегал от призыва на военную службу и до проведения специальной военной операции, поэтому их возвращение сомнительно, пока не закончится данная ситуация в целом.

Еще о мотивах и «охоте на ведьм»

Если говорить о мотивах, побудивших россиян покинуть пределы страны, то, как считает Юлия Масалова, динамика отъезда проходила в несколько волн.

— В начале СВО страну покинули те, кто высказал несогласие с данным развитием событий (представители шоу-бизнеса, работники культуры, политические деятели и т.п.), и те, кто выехал из страны по причине отказа иностранных компаний продолжать свою деятельность в России (в первую очередь это IT-специалисты), — сообщает эксперт. — Спустя 2-3 месяца уехавшие в страны Европы IT-специалисты начали возвращаться на родину, так как были предложены беспрецедентные меры для поддержки отрасли в стране. Многие при этом отмечали, что найти работу, а самое главное — обустроить свой быт в чужой стране было непросто.

Вторая волна отъездов, по мнению собеседницы издания, стартанула после объявления президентом частичной мобилизации.

— Многие просто испугались, что им придется ехать в зону СВО без опыта военной подготовки, — комментирует Масалова. — Выезжали и те, кто не проходил срочную службу, хотя их мобилизация не затрагивала. Во второй волне выезжали уже не в Европу, так как шенгенские визы россиянам не выдавались или аннулировались, а в Турцию, Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан. Многие, кто уехал, рассматривают данные страны как транзитные, чтобы попытаться либо уже там получить визы в европейские страны, либо переждать и вернуться обратно. География отъезжающих из России — это, прежде всего, центральный регион, а также те регионы, которые имеют границу со странами ближнего зарубежья.

О страхе перед неизвестным и неготовности к мобилизации как одном из факторов миграции из России говорит и политолог Владимир Леонтьев.

— У нас общество просто не было готово к боевым действиям, — считает собеседник редакции. — У нас ситуация оказалась принижена: войны нет, главная задача — борьба с терактами, война где-то далеко в Сирии, не у нас. И когда было принято решение о мобилизации, некоторые просто растерялись, где-то забоялись и до частичной мобилизации стали оттекать: сейчас отъедем, где-то отсидимся.

По мнению политолога, этих людей нужно четко отделять от тех политических, общественных деятелей, лидеров мнений, которые отбыли за границу как раз с целью антироссийской пропаганды.

— В Госдуме звучит: дать оценку этим людям, — говорит Леонтьев. — Давать оценку надо тем, кто, уехав, пытается делать гадости. Людям испугавшимся тоже нужно давать оценку. Но «охоту на ведьм» не надо устраивать, повторю, общество было не готово к такому повороту событий. Другое дело, когда человек — явный провокатор, не имеющий четких политических взглядов, начинает огульно вещать: «как у нас плохо», что «мы первые напали». С такими надо поступать жестко. А с остальными нужно вырабатывать отношения, смотреть, тот ли человек вернулся, нужен ли он в России? Просто ли он отсиделся или его уже где-то завербовали?

Потеряла ли экономика?

Эксперты редакции, мягко говоря, невысоко оценивают ущерб от отъезда «испуганных» за пределы страны.

— Какой-то процент потерь есть, — считает Владимир Леонтьев. — Потому что среди них ребята далеко не глупые, владеющие IT-программами. Оценить этот процент пока нет возможности, но то, что он не действует на критическую массу, — это уже точно. У нас сформировалась скамейка запасных. Никогда свято место пусто не бывает.

Дарья Митина, комментируя ситуацию со специалистами IT-отрасли, не исключает волну возвращения на родину и в их рядах

— Активнее всех уезжали специалисты IT, так как у них самая космополитическая профессия, — говорит собеседница редакции. — Им проще всего устроиться. Но в других странах недостатка в айтишниках тоже нет: приезжают китайцы, индусы, люди из стран третьего мира. Там этот рынок устаканенный. Так что возможна обратная волна и среди айтишников, пусть не такая интенсивная, как среди чистых гуманитариев, но она присутствует. Хотя это самые перспективные «уезжанты» для закрепления там.

Напоследок — новости культуры

Что касается последствий для культуры: по мнению Дарьи Митиной, то, что страну покинул целый ряд деятелей искусства и шоу-бизнеса, в какой-то мере сыграло даже на пользу данным сферам, в том числе и в масштабе международного взаимодействия.

— Да, какие-то проекты накрылись, та же международная оперная лаборатория в этот раз собрала меньше гостей из Дальнего зарубежья, больше — из Ближнего, — говорит политолог. — Однако на качестве спектаклей это не сказалось. Нам говорили, что кино к нам не будут возить. Но около половины западных новинок кино привезли, среди них — претенденты на «Оскар». Американских фильмов стало меньше, но пока это не ощущается. Все это замещается фильмами 2020-2021 годов, которые не могли доехать из-за ковида. На Московским международном фестивале были представлены 250 фильмов. То же самое и с оперой. Какие-то постановки не приедут, но зритель узнал, что, помимо Венской оперы, есть Минский, Алма-Атинский большие театры.

В части шоу-бизнеса, по мнению эксперта, его зритель и слушатель, тоже в большей мере ничего не потерял.

— В информационном обществе живем, все виды связи есть, — комментирует Дарья Митина. — Неважно, где человек находится — хоть в Москве, хоть в Руанде — включил песню и слушай. Аудитория, которая смотрит телевизор, все равно на порядок больше, чем те, кто ходит на концерт живьем.

Как раз-таки, считает собеседник редакция, в большей степени от отъезда из России теряют сами представители шоу-бизнеса.

— Ими может двигать иллюзия, что кому-то там они нужны больше, чем здесь, — рассуждает Митина. — Условно говоря, они сравнивают масштабы внутреннего рынка и внешнего. Наша творческая интеллигенция в основном едет в Израиль, потому что там русскоязычная публика и потенциальная аудитория, которая хоть в разы меньше, чем здесь, но все-таки есть. А на Западе кто на их концерты пойдет? Уже сейчас полно случаев, когда целыми группами музыканты сталкиваются с тем, что концерты отменяются, билеты не продаются. А группы у нас популярные, у них здесь был аншлаг. Так что не исключено, что и у творческой интеллигенции будет обратная волна.

По мнению Владимира Леонтьева, эмигрантским настроениям в отечественной культурной среде способствовало недостаточное знание и понимание творческой интеллигенцией сложившейся политической обстановки.

— Как-то получилось, что у нас артисты — это какая-то особая каста, — говорит Леонтьев. — Так как они все время на виду, через кинематограф, театр, прессу, они, конечно, имеют свое мнение. Они «примерили корону» и начали вещать со своей полки, не зная всей обстановки. Никто не говорит, что война — это хорошо. Но давайте смотреть ее цели. Люди просятся в состав России. Я, как политолог и политтехнолог, говорю: так не подделаешь выражение лица, когда люди плачут, просятся в Россию. Здесь какое вранье? Некоторым артистам их корона просто на глаза падает, и они не видят сути дела. Здесь тоже надо поработать с каждым из них: либо вы не разбираетесь, либо ненавидите Россию — и тогда вам здесь точно делать нечего.

Напомним, специальная военная операция России на территории Украины и Донбасса началась в конце февраля. Указом президента РФ 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

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