«Бизнес – риски: как ими управлять?»

Мудрые бизнесмены понимают: управление риском в бизнесе – очень важный навык. Особенно он ценен в период неопределенности и постоянных изменений в экономике и политической ситуации. И любой руководитель, управляя компанией, берет на себя не сам риск, а управление бизнес-риском. Риск как понятие в области предпринимательства и управления является неотъемлемой частью ведения дел. Поэтому риск в жизненном цикле бизнеса будет постоянный. А значит, и управление бизнес-риском не что иное, как повседневное занятие. Даже в бытовой жизни практически каждое наше решение сопровождается рисками. А в бизнес-проектах, где степень неопределенности очень высока, есть очень много факторов, которые с некоторой долей вероятности могут негативно повлиять на предприятие. Чтобы сократить вероятность провала и всегда иметь «план Б», руководитель должен постоянно анализировать риски и разрабатывать стратегию управления ими.

Как эффективно в таких условиях анализировать риски и управлять этими процессами разберёмся на заседании.

В чем главная причина возникновения бизнес-рисков?

Кто отвечает за работу с бизнес-рисками?

Как масштабировать бизнес в условиях неопределенности?

Налоги и бизнес – как их безопасно оптимизировать в сегодняшнем дне?

Что нужно делать, чтобы не потерять конкурентные преимущества?

Репутационные риски, как их избежать?

Эксперты и спикеры:

Бучик Сергей, руководитель производственного предприятия «NPM Group» («Новосибирскпродмаш»). Управленческий опыт более 25 лет.

Шумкин Евгений, арбитражный управляющий с 2011 года. Управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры». Преподаватель Высшей школы бизнеса НГУЭУ (MBA стратегический менеджмент). Управленческий опыт 17 лет.

Сапелкин Виталий, налоговый юрист, практикующий аудитор, управляющий партнер группы «Финансы», член Новосибирской торгово-промышленной палаты. Управленческий опыт, опыт работы в юридической налоговой практике 25 лет.

Шмидт Эдуард, основатель консалтинговой компании «SHMIDT CONSULTING», консультант в области управления, ученик доктора Ицхака Адизеса. Автор теории «5 фаз развития отдела продаж» и книги «Отдел продаж, который продает». Автор концепции «Новая система управления в новые экономические условия».

Дата: 24 ноября 2022 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна.

Возраст: 18+

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