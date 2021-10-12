В Новосибирске будут создавать систему утилизации стеклотары

— С 2015 года объем выпуска стеклотары на заводе более чем удвоился — с 320 млн до 643,3 млн штук к концу 2020 года. На заводе работают 7 линий для производства облегченной бутылки, вес которой уменьшен уже до 258 граммов (при сохранении стандартных размеров). 30% продукции поставляют заказчикам, осуществляющим розлив напитков в Новосибирске. Показатели экономической эффективности растут, а вслед за этим и налоговые отчисления — за последний год в 1,3 раза (до 304,8 млн рублей), — сообщил в ходе рабочего визита мэра Новосибирска на предприятие генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга», якорный резидент индустриального парка «Экран») Антон Мор.

С вводом в эксплуатацию новой сверхмощной стекловаренной печи производительность стекольных комплексов стала больше на 30%. По прогнозам, в 2021 году с конвейеров завода сойдут 760 млн единиц тарного стекла, в 2022-м — 850 млн. Как следствие, потребность предприятия в стекольных отходах (стеклобое) увеличивается.

Напомним, температура плавления стеклобоя ниже, чем смеси природных материалов (песка, соды доломита и др.). Применяя его для изготовления стеклотары, «Сибстекло» сокращает энергопотребление, а с ним — и эмиссию СО2. Кроме того, темпы накопления полезных мусорных фракций на полигонах ТКО замедляются.

— По сути, «Сибстекло» является крупнейшим утилизатором отходов стекла в Сибири: мы можем использовать до 200 тысяч тонн стеклобоя в год, таким образом его доля в составе сырья изменится с классических 30% до 80%, — говорит Антон Мор. — При этом стекольные отходы должны быть очищены от посторонних включений, раздроблены, обеспылены и т.д. К 2023 году мы поэтапно запустим технологический комплекс по обработке стеклобоя, в том числе оптические сепараторы стекла.

По оценке Антона Мора, в Новосибирске и области ежегодно выбрасывают 55 тысяч тонн стеклотары, причем в хозяйственный оборот возвращаются не более 20%.

— При перевозке на полигоны ТКО в потоке смешанных отходов, которые в современных мусоровозах-компостерах спрессовывают под сильнейшим давлением, стекло дробится на осколки, извлечь их потом нельзя, — констатирует гендиректор. — И потому оно не должно попадать на свалки, для чего необходимо развивать инфраструктуру обращения с ТКО.

Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в рамках рабочей группы, стало формирование системы сбора отходов стекла на территории Новосибирска. По словам мэра Анатолия Локтя, город заинтересован в ее создании, тем более, согласно экспертным мнениям, новосибирцы готовы включиться в процесс сортировки ТКО. Учитывая это, в мэрии рассмотрят возможность сформировать рабочую группу для подготовки конкретных мер, а также определят форматы сотрудничества с «Сибстеклом».

Напомним, проект по созданию системы стеклобоя в Новосибирске предприятие продвигает уже несколько лет. Пока «Сибстекло» развивает ее самостоятельно, совместно с партнерами: размещает баки для сортировки ТКО, сотрудничает с сектором HoReCa, открывает пункты приема вторресурсов у населения, проводит экскурсии в стекольных комплексах для экоактивистов.