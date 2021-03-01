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«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

  • 01/03/2021, 15:12
Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком».

«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяцСамые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций) и «ТВ и радио» (свыше 200 сюжетов), а также специальная номинация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200 материалов).

За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании. Большой популярностью в материалах участников пользуются темы тепловизионного контроля, онлайн-покупок, виртуальных концертов, экскурсий и онлайн-кинотеатров.

— С развитием технологий и переходом на удаленный режим работы вопрос обеспечения кибербезопасности стал особенно важным. Мы видим интерес со стороны журналистов и попытку разобраться в теме цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры, — отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс».

— В период всеобщей цифровизации, когда алгоритмы уже успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли, — заявил главный редактор сайта «Интерфакса», член жюри конкурса Алексей Гапеев.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Заявки можно подать в основные номинации: «Печатные СМИ», «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Цифровой регион цифровизация Ростелеком пандемия конкурс


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