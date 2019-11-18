Внешнеторговый оборот по округу составил почти 35 миллиардов долларов США

Внешнеторговый оборот по СФО за 9 месяцев 2019 года составил 34,9 млрд долларов США и по сравнению с 9 месяцами 2018 года увеличился на 1,9%. При этом более 81% товарооборота приходится на экспорт (28,4 млрд долларов США), около 19% — на импорт (6,5 млрд долларов США), сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остаётся лидирующей и составляет 88%, доля стран СНГ – более 12%. По отношению к 9 месяцам 2018 года товарооборот со странами дальнего зарубежья увеличился на 2,5%, а со странами СНГ – снизился на 2,3%.

— В число стран – основных торговых партнёров по-прежнему входят Китай (19% от стоимостного объёма внешнеторговых операций округа), Нидерланды (10%), Германия, Япония и Республика Корея (по 6%), Тайвань (Китай) и Казахстан (по 5%), США (4%), Турция и Украина (по 3%), — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по сравнению с 9 месяцами 2018 года товарооборот СФО с Китаем уменьшился на 6,6%, с Тайванем – на 19,4%, с Турцией – на 11,5%, с Украиной – на 32,5%. При этом в торговле с Нидерландами внешнеторговый оборот вырос на 17,3%, с Германией – на 13,5%, с Японией – на 17,4%, с Республикой Корея – на 2,4%, с Казахстаном – на 5%, с США – на 10,4%.

За 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимостной объем экспорта СФО увеличился на 686,3 млн долларов США (на 2,5%).

В СТУ уточнили, что в товарной структуре экспорта преобладали топливно-энергетические товары (в основном уголь каменный, нефтепродукты и кокс из каменного угля) – 47,7% от стоимостного объема экспорта, металлы и изделия из них (в основном алюминий, черные металлы и изделия из них, медь, никель) – 27,9%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия (преимущественно лесоматериалы обработанные и необработанные) – 9,8%, продукция химической промышленности – 4,6%, машиностроительная продукция (в основном электрические машины и оборудование, оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта, части ж/д локомотивов и подвижного состава) – 3,7%, продовольственные товары – 2,6%.

По сравнению с 9 месяцами 2018 года стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился на 1,2%, металлов и изделий из них – на 6,1%, химической продукции – на 10,2%, машиностроительной продукции — на 5%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – на 20,5%.

— Вывоз древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном объеме сократился на 8,8%, — отметили в СТУ.

В текущем периоде по сравнению с 9 месяцами 2018 года стоимостной объем импорта СФО снизился на 28,9 млн долларов США (на 0,4%).

За 9 месяцев 2019 года в товарной структуре импорта СТУ доля машиностроительной продукции составила 39,3% от общего стоимостного объема импорта, химической продукции – 32,5%, металлов и изделий из них – 8,8%, продовольственных товаров – 5,6%, текстиля, текстильных изделий и обуви – 4,3%.

По сравнению с 9 месяцами 2018 года наблюдается снижение стоимостного объема импорта машиностроительной продукции на 12,9%, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 2,9%.

Ввоз химической продукции в стоимостном объеме увеличился на 12,9%, металлов и изделий из них – на 4%, продовольственных товаров – на 3,3%.

Фото: пресс-служба СТУ