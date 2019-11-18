Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства ЖК по ул Курчатова

АО «Банк ДОМ.РФ» открыл кредитную линию ГК «ЁЛКА девелопмент» в размере 789 млн рублей. Жилой комплекс «Новые Снегири», для строительства которого предоставлены средства, стал первым проектом Банка ДОМ.РФ, реализованным в Новосибирской области в рамках программы Минэкономразвития по стимулированию кредитов малому и среднему бизнесу, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Жилой комплекс будет построен в Новосибирске, по ул Курчатова. Проектом предполагается строительство двух многоэтажных домов с благоустройством территории и озеленением. Также проект предусматривает создание бассейна с детской авка-зоной и паркинга. Строительство объекта началось в августе 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в июле 2021 года.

— Мы видим большой интерес со стороны застройщиков к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. На данный момент Банком ДОМ.РФ одобрены проекты площадью около 8 млн кв. метров на сумму свыше 327 млрд рублей, а в целом по Российской Федерации на сегодня уже более 20% всего строительства ведется с использованием механизмов проектного финансирования, — прокомментировала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

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