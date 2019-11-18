Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства ЖК по ул Курчатова

Сумма кредита — 789 млн рублей.
  • 18/11/2019, 10:39
Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства ЖК по ул Курчатова

АО «Банк ДОМ.РФ» открыл кредитную линию ГК «ЁЛКА девелопмент» в размере 789 млн рублей. Жилой комплекс «Новые Снегири», для строительства которого предоставлены средства, стал первым проектом Банка ДОМ.РФ, реализованным в Новосибирской области в рамках программы Минэкономразвития по стимулированию кредитов малому и среднему бизнесу, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Жилой комплекс будет построен в Новосибирске, по ул Курчатова. Проектом предполагается строительство двух многоэтажных домов с благоустройством территории и озеленением. Также проект предусматривает создание бассейна с детской авка-зоной и паркинга. Строительство объекта началось в августе 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в июле 2021 года.

— Мы видим большой интерес со стороны застройщиков к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. На данный момент Банком ДОМ.РФ одобрены проекты площадью около 8 млн кв. метров на сумму свыше 327 млрд рублей, а в целом по Российской Федерации на сегодня уже более 20% всего строительства ведется с использованием механизмов проектного финансирования, — прокомментировала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Фото: Яндекс Карты

Популярное с сайта

Рынок цемента надеется на большие стройки

Рынок цемента надеется на большие стройки

18/11/2019, 15:12
Мощным драйвером его роста является строительство дорог.
Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

18/11/2019, 14:43
Мероприятие прошло в формате панельных дискуссий и мастер-классов.
В 2020 году из Новосибирска планируется открыть 15 новых межрегиональных маршрутов

В 2020 году из Новосибирска планируется открыть 15 новых межрегиональных маршрутов

18/11/2019, 13:20
Планируется, что после завершения реконструкции аэропорта, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом России, где есть аэропорт.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

«АльфаСтрахование» застраховала животных «Сибирской Нивы» на 232 млн руб.

18/11/2019, 18:03

В 2019 году финансирование областной госпрограммы БКД 2.0 увеличится на 943,6 млн рублей

18/11/2019, 17:55

Насте Семешиной требуется лечение после травмы

18/11/2019, 17:33

Сотрудник СО РАН превысил полномочия на 67 млн рублей

18/11/2019, 16:18

Юниорский джаз: без скидок на возраст

18/11/2019, 15:34

Рынок цемента надеется на большие стройки

18/11/2019, 15:12

Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

18/11/2019, 14:43

В 2020 году из Новосибирска планируется открыть 15 новых межрегиональных маршрутов

18/11/2019, 13:20

Внешнеторговый оборот по округу составил почти 35 миллиардов долларов США

18/11/2019, 11:31

На рынке перевозок ТКО в Новосибирске формируется монополист

18/11/2019, 10:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска