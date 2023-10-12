Внучка ветерана через 20 лет тщетных поисков нашла родных в Новосибирске

Педагог из Санкт-Петербурга Ольга Стесева больше 20 лет писала в архивы, обращалась в «Жди меня», чтобы найти своих родных. Однако безрезультатно.

А пару лет назад, когда началась пандемия, и в связи с этим отменили акцию «Бессмертный полк», Ольга приняла решение рассказать историю деда, героя Великой Отечественной войны, Серафима Захарова в соцсетях.

Она выложила фотографию и написала о его подвиге.

— Мой дед Серафим Николаевич погиб 2 августа 1944 года на границе Эстонии и Псковской области, поднимая взвод в атаку. Был призван в июле 1941 года, прошел бои под Москвой, освобождал Ленинград, был награжден медалью «За отвагу», — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Это фото на протяжении длительного времени висело у нее на страничке, а в начале октября этого года снимок прокомментировал незнакомец из Новосибирска, который сообщил, что он тоже внук Серафима Николаевича. Мужчина прислал фотографии, документы — оказалось, что они с Ольгой двоюродные брат и сестра…

Теперь потомки ветерана мечтают встретиться на месте боев и почтить память предка.