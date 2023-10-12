Дима Билан отменил свои концерты из-за бронхита, но приедет в Новосибирск

Известный артист Дима Билан был вынужден отменить несколько своих концертов из-за затянувшейся болезни. В социальной сети ВКонтакте певец сообщил, что ходит по врачам.

― Дорогие мои Друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога. Сейчас я под его наблюдением. Переезды и перелеты — могут сильно усугубить ситуацию, ― сообщил артист.

Дима Билан до 30 октября планирует остаться в Москве, чтобы восстановить здоровье. Он пообещал сибирякам, что не будет отменять концерты в Новосибирске, Омске и Томске.