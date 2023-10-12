Республика Беларусь создаст научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске

Перспективы взаимодействия научных организаций Новосибирской области и Республики Беларусь в рамках создания второй очереди Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») обсудили на Совете делового сотрудничества двух стран. В том числе, создание совместной научной станции «БелСи». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Российская и белорусская стороны обозначили взаимную заинтересованность в создании совместной станции-лаборатории, а также необходимость определения технических характеристик, параметров оборудования и необходимости выработки механизма адресного финансирования, — рассказал врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

По его словам, в рамках визита делегации Новосибирской области, которая работала в Республике Беларусь, подписано соглашение и меморандум о научно-техническом сотрудничестве с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по реализации данного направления. Кроме того, создана рабочая группа и намечена поэтапная дорожная карта совместных действий.

Напомним, впервые о планах создания совместной российско-белорусской станции – «Бел-СИ» в ЦКП «СКИФ» в августе текущего года в рамках Технопрома. Тогда академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Сергей Щербаков говорил о том, что на станции могут проводиться исследования материалов для космической отрасли, разработок в станкостроении, материаловедении, а также дополнительном изучении созданного белорусскими учеными натрий-графенового аккумулятора и т.д.

— В текущей обстановке и с учетом уникальных характеристик, которые есть теперь у СКИФа, нам было бы интересно свои новые материалы отрабатывать с учетом этого оборудования, — отмечал академик.

Кроме того, в рамках визита состоялось подписание дорожной карты научно-технического сотрудничества научных организаций СО РАН и Национальной академии наук Республики Беларусь. также обсуждались совместные проекты в различных отраслях промышленности, в частности, были организованы посещения белорусских станкостроительных предприятий.

— Дорожная карта включает такие направления — исследования новых материалов для применения в реальном секторе экономики, комплекс импортозамещающих физико-технических и химических технологий, инновационные технологии агропромышленного комплекса, разработка механизмов использования импактных алмазов в инструментальной промышленности, а также в качестве важного направления взаимодействия рассмотрены перспективы использования редкоземельных металлов в промышленности, — добавил Вадим Васильев.

По данным регионального правительства, институтами Сибирского отделения Российской академии наук с научными организациями Национальной академии наук Республики Беларусь реализуется более 100 совместных проектов в аграрной сферах, биотехнологий, в области экологии и изменения климата, физики.

Ранее редакция сообщала, что Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ.