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В Технопарке предложили создать площадку для «встречи» науки и производства

Ученые призывают промышленников Новосибирска активнее встраиваться в потребности масштабных федеральных проектов.
  • 10/06/2019, 19:23
Автор: Юлия Данилова
В Технопарке предложили создать площадку для «встречи» науки и производства
Локализация производства — очень серьезный вызов новосибирскому приборостроению.

— Если мы будем в ходе реализации проекта «Академгородок 2.0» максимально включать экономику города и области, то получим отдачу в виде формирования новых продуктов и рынков, — заявил, выступая на дискуссионной площадке «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты», директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

Он напомнил, что в Академгородке, Технопарке, институтах СО РАН много людей, которые многое умеют делать, у них есть разные идеи, а у предприятий и бизнесменов региона много проблем, которые им нужно решить. Ученый предложил сделать на базе Технопарка постоянно действующую площадку, где «люди, которым остро что-то нужно, могли бы встретиться с людьми, которые это сделают». Он подчеркнул, что реализация этой идеи не требует больших финансовых ресурсов — это больше организационная работа.

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Логачев также напомнил, что главная цель больших федеральных инвестиций, обсуждаемых сегодня в рамках «Академгородок 2.0»: загрузить местную промышленность, перевести ее на новый уровень. Именно в этом ключе будет выстроена работа по созданию источника синхротронного излучения.

— Это будет проект стоимостью несколько десятков миллиардов рублей. Из них, по крайней мере, половина пойдет на высокотехнологичное оборудование. Более 80% можно изготовить на территории Новосибирска и Бердска. Мы такую задачу ставим, и эта локализация — очень серьезный вызов нашему приборостроению, — говорит директор ИЯФ. — Кроме того, для экспериментальных станций, использующих синхротронное излучение, необходима суперточная механика. Сегодня у нас в Новосибирске ее, к сожалению, нет. Но ее нужно поднять за ближайшие годы. Не закупать дорогущие приборы в Европе, а научиться их производить здесь. Это то, что может организовать город.

80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

В случае реализации этих проектов Новосибирск, по мнению Павла Логачева, получит предприятия, работающие с новыми технологиями, которые смогут конкурировать не только на российском, но и мировом рынке. Кроме того, это будет дополнительным стимулом для привлечения в город инвестиций.

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