ВНЖ в Греции при покупке недвижимости

Получив ВНЖ, вы сможете не только спокойно проживать в стране, но и без проблем посещать другие страны Шенгенской зоны.

Преимущества вида на жительство в Греции

Документ дает своему владельцу следующие преимущества:

отсутствие необходимости круглогодично жить в Греции;

гарантии от государства на получение ВНЖ;

право свободно въезжать в любое государство Шенгенского соглашения;

возможность обезопасить свои денежные средства;

законный вывод денежных средств и хранение их в твердой европейской валюте;

возможность привлечь к программе своих родителей, детей, внуков;

низкий уровень преступности в стране;

высокий уровень медицинского обслуживания;

возможность дать детям хорошее образование.

Греция – удивительная страна с мягким климатом и богатым историческим прошлым. Если вы любите античную историю, то это место – для вас.

Размер и правила внесения инвестиций

Если вы хотите получить ВНЖ, то государство предоставляет три варианта участия в госпрограмме:

1. Открыть счет в греческом банке и перевести на него сумму не меньше 24 тыс. евро.

2. Открыть свое дело в Греции, проинвестировав его не менее чем на 300 тыс. евро.

3. Приобрести недвижимость: квартиры, дома, виллы в Греции (общая сумма затрат должна быть не менее 250 тыс. евро).

Кроме этого, участникам госпрограммы необходимо находиться на территории государства более 183 дней в году. При соблюдении этих условий вы получите Вид на жительство.

ВНЖ для финансово независимых лиц

Если вы достаточно состоятельный человек, чтобы купить в этой стране жилплощадь, а также доказать свою финансовую обеспеченность, то сложностей с оформлением ВНЖ на будет. Чтобы получить его, нужно пройти следующие процедуры:

1. Открыть национальную визу типа D. Сделать это можно в Генеральном консульстве Греции в вашей родной стране. По условиям этой визы вам разрешается пребывать на греческой территории 6 месяцев в году. После открытия визы вам нужно прибыть в Грецию и уже здесь посетить миграционную службу. Там вы можете подать заявление на оформление Вида на жительство, предоставив все требуемые документы.

2. Не момент оформления ВНЖ у вас уже должен быть открыт счет в греческом банке с минимальной суммой 24 тыс. евро. Плюс к этому нужно доплатить за родственников – 20% на жену/мужа и по 15% на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия. Кроме того, ваш доход должен быть подтвержден соответствующими документами. Чтобы считаться финансово независимым лицом, вы должны иметь официальный доход не менее 2 тыс. евро в месяц.

На первом этапе, после подачи всех требуемых бумаг в миграционную службу, вы получите соответствующую справку. В течение месяца вам выдадут специальную бумагу, которая вклеивается в паспорт. Спустя несколько месяцев после приобретения дома, квартиры или виллы и подтверждения своей финансовой состоятельности вам будет выдан Вид на жительство. Срок его действия составляет два года, но вы имеете право продлить его еще на три года. Имея такой тип документа, вам положено находиться в стране не меньше 183 дней в году.

Стоит обратить внимание, что этот способ не дает гарантии получения документа, поэтому лучше воспользоваться другим способом – получением ВНЖ через приобретение жилья.

ВНЖ в Греции при покупке недвижимости

Греческие курорты пользуются популярностью среди европейцев и жителей постсоветских стран. Поэтому спрос на жилплощадь в Греции всегда высок. Если у вас достаточно денег, то вы можете приобрести дом, виллу или даже несколько объектов недвижимости. Если хотите не просто обзавестись недвижимостью, а еще и получить ВНЖ, то понадобится потратить сумму не менее 250 тыс. евро. Если же вы хотите, чтобы, кроме жены/мужа и детей, в программе поучаствовали мать, отец или внуки, то за них придется доплатить. При этом минимальная сумма вложений должна равняться 500 тыс. евро. После получения Вида на жительство вы не обязательно должны жить в купленном доме или квартире. Вы вправе использовать жилплощадь для сдачи внаем и получения дополнительного дохода. Такая деятельность является законной.

При этом вам не надо иметь на банковском счету сумму 24 тыс. евро плюс доплаты за жену и детей и подтверждать свою финансовую состоятельность. Кроме того, для получения этого Вида на жительство не требуется виза типа D. Покупка недвижимости в Греции дает право оформить ВНЖ сроком на пять лет. При желании вы можете продлить его на такой же срок.

Налоги на покупку недвижимости в Греции

Объекты вторичного рынка облагаются налогом в размере 3,09%.

Объекты первичного рынка с разрешением на строительство облагаются налогом в размере 24%.

Налог на прирост капитала от продажи жилья – 15% от полученной выручки.

Государственные гарантии

Правительство Греции стремится привлечь как можно больше инвесторов, чтобы укрепить экономику государства. Поэтому оно дает возможность иностранцам обосноваться в стране, а они за это вливают в греческую экономику свой капитал. Это право прописано в соответствующих законах. Таким образом, любой иностранец, желающий выгодно проинвестировать свои средства, может воспользоваться этим правом.

Госпрограмма

Если вы хотите не только временно пребывать в Греции, но и поселиться там насовсем, нужно будет оформить ПМЖ и получить греческое гражданство. Для этого вам необходимо находиться в государстве не менее 183 дней в году, а через пять лет пройти процедуру оформления ПМЖ. А через 10 – 12 лет вы сможете стать гражданином этой страны.

Также следует знать определенные тонкости. Например, право на трудоустройство по ВНЖ через приобретение жилья не предоставляется ни вам, ни членам вашей семьи. Время, которое вы жили в Греции по ВНЖ при покупке жилплощади не засчитывается при регистрации ПМЖ и гражданства. Однако вам предоставляется право каждые пять лет продлевать Вид на жительство и делать это столько раз, сколько захочется. Жить постоянно в Греции не требуется.

В число членов вашей семьи, имеющих право на получение ВНЖ, входят:

жена/муж;

дети возрастом младше 21 года;

родители, находящиеся на вашем иждивении;

внуки, не достигшие 20 лет.

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