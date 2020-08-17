Coca-Cola на 4% увеличила производство в Новосибирске

Coca-Cola в России раскрыла цифры по объему выпускаемой продукции. Завод компании в Новосибирске показал 4-х процентный рост производства в сравнении с первым полугодием 2019 года: в первом полугодии 2020 года на заводе произвели более 111 миллионов литров напитков. Общий объем производства на десяти российских заводах Coca-Cola по итогам первых 6 месяцев 2020 года составляет более 1 миллиарда литров, говорится в пресс-релизе компании.

— За прошедший год рост производства составил более 4,5 миллионов литров. За этими цифрами стоит и большая работа, и стремление удовлетворить спрос наших потребителей и клиентов. Более 96% сырья и материалов мы закупаем у местных поставщиков. Максимально используя локальные возможности, мы поддерживаем рост региональной экономики, — рассказывает Евгений Окунев, директор завода Coca-Cola в России в Новосибирске.

Завод Coca-Cola в России работает в Новосибирске более 20 лет и является одним из предприятий, показывающих стабильно высокие показатели по эффективности производства. На заводе функционируют семь современных линий по розливу безалкогольных напитков, — в их числе линия по розливу в пластиковую упаковку, асептическая линия по розливу холодного чая, три линии по розливу соков и нектаров, BIB линия по производству сиропов для постмиксов и линия по розливу напитков в алюминиевую банку, запущенная в июне 2020 года.

Напомним, что 4 июня 2020 года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич (по видеосвязи из Москвы) и директор завода Coca-Cola в России в Новосибирске Евгений Окунев официально объявили о расширении мощностей завода. На предприятии начала функционировать еще одна, седьмая, производственная линия — линия по розливу напитков в алюминиевую банку. Инвестиции в мощности завода превысят 1 миллиард рублей.

Сегодня завод Coca-Cola HBC в Новосибирске производит более 60 видов продукции на семи производственных линиях. Объем производства предприятия составляет 188 млн литров в год. С запуском новой линии мощность завода увеличилась более чем на 15%. География поставок продукции занимает площадь 993,5 тыс. км кв.

Фото предоставлено пресс-службой компании