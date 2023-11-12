Хоккеист умер во время матча Ночной хоккейной лиги под Новосибирском

62-летний хоккеист команды «Стяг-День» умер во время матча Ночной хоккейной лиги на стадионе в Краснообске. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на регионального представителя Ночной хоккейной лиги Дмитрия Затонского. Команда играла с «Авиатором».

Имя погибшего не разглашается.

Ветеранская хоккейная команда «Стяг-день» учреждена в 2018 году. В команде играют любители в возрасте 50+.

Ночная хоккейная лига (НХЛ) — российская любительская спортивная организация, созданная в 2011 году. До 20 июля 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ). С сезона 2021/2022 соревнования проводятся в четырех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты».

Еще один трагический случай произошел во время матча ветеранских команд «Фаворит» и «Армата» в Москве. 61-летнему нападающему Михаилу Янчишину стало плохо с сердцем. Он потерял сознание и рухнул на лед.