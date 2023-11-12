Новосибирский зоопарк показал прогулку пумы Мичи (видео)

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило выложил на своей странице ВКонтакте видео с пумой Мичи. На кадрах элегантное животное прогуливается по своему вольеру.

Напомним, самец пумы был привезен в Новосибирский зоопарк летом 2023 года из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Он родился в сентябре 2022-го и был выкормлен матерью. В перспективе планируется подобрать ему пару.

Ранее редакция сообщала, что павильон для африканских животных обойдется Новосибирскому зоопарку в 1,5 млрд рублей.