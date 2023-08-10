Вода остыла: спасатели предупредили новосибирцев об опасности купания

В ближайшую неделю в Новосибирске температура воды в реке Оби будет варьироваться от 17,2 °C до 19,2 °C. А в среднем за семь дней зафиксирован показатель 18,2 °. Об этом, ссылаясь на данные «RU-Метео», сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска. Специалисты отмечают, что самая комфортная температура воды для купания составляет выше — 23-26 °C.

— Купание в прохладной воде может отразиться на здоровье людей с ослабленным иммунитетом. Также следует избегать прохладной воды детям и беременным. При температурных показателях +18 градусов и менее лучше в водоём не заходить, если нет специальной подготовки. Неприспособленному организму такие процедуры принесут только вред. При попадании дождя на лицо человек интуитивно начинает дышать ртом. Находясь в водоеме, велика вероятность захвата большого объема воды и попаданию её в легкие, – предостерегает горожан служба МАСС.

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на воде. Специалисты просят родителей провести профилактическую беседу с детьми.

Ранее в Новосибирске спасатели показали самое опасное место для купания в городе. Оно находится на пляже около Бугринского моста. ЧП здесь происходят регулярно. Очередная трагедия случилась совсем недавно – 5 августа утонул молодой мужчина.

– Официальная территория Бугринского пляжа, разрешённая для отдыха, находится с левой стороны. Там, где установлены зонтики. Другая часть косы – место, запрещённое для купания, — объясняют спасатели.

Сейчас на Бугринском пляже установлены таблички с предупреждением о запрете купания. Это связано и с низким качеством воды.

Также синоптики предупреждают, что на этой неделе в сибирский мегаполис придёт дождливая погода. Средняя дневная температура воздуха опустится до 18-19 °C.