Максим Федорченко награжден знаком «Почётный строитель России»

Руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей», вице-президент Российского Союза строителей Максим Федорченко награждён ведомственной наградой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ знаком «Почётный строитель России» за профессионализм, трудолюбие и верность профессии.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вручил новосибирцу награду 8 августа в зале Коллегии Минстроя России в преддверии Дня строителя, пояснили в ассоциации.

Максим Федорченко окончил Новосибирский электротехнический институт, 1990, является кандидатом экономических наук. Возглавляет Ассоциацию строительных организаций Новосибирской области с 2017 года. Председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области. Член президиума Общественного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска; председатель комиссии по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья Общественного совета по вопросам градостроительства при мэре г. Новосибирска.

Президент Регионального отраслевого объединение работодателей «Союз строителей Новосибирской области. Член комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ (г. Москва). Член Экспертного совета Госдумы Российской Федерации по вопросам парламентского контроля в сфере формирования комфортной среды комитета по Контролю и регламенту. Член комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, эксперт Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрой России.

Награжден орденом «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.