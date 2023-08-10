Новый стадион «Сибирь-Арена» оснастили 118 камерами видеонаблюдения

Камеры подключили к системе «Безопасный город». Картинка в режиме реального времени поступает в оперативное управление МВД по Новосибирской области.

— Новая ледовая арена – крупная многофункциональная площадка в Сибири. Поэтому вопрос безопасности болельщиков и зрителей крайне важен, — заявил журналистам Infopro54 министр цифрового развития и связи по Новосибирской области Сергей Цукарь.

Первая серьёзная проверка новые камеры ждёт уже 13 августа, когда на территории нового ЛДС пройдёт большая концертная программа и первый хоккейный матч сборных России и Беларуси.

Напомним, «Безопасный город» — это многоуровневая интеллектуальная система, которая обеспечивает безопасность ряда регионов России. В Новосибирске она работает много лет, и с каждым годом её возможности расширяются.

В этой системе на сегодня уже более тысячи камер, которые транслируют картинку из самых разных мест Новосибирска. В результате полиция в режиме реального времени может отслеживать события, происходящие в городе и оперативно на них реагировать. В списке, откуда происходит непрерывная трансляция, видео со многих спортивных объектов: стадион «Электрон», спорткомплекс «Север», волейбольный центр «Локомотив», центр спортивной подготовки «Заря» и другие. Под пристальным вниманием в круглосуточном режиме так же крупные перекрёстки Новосибирска, станции метрополитена и места массового отдыха горожан.