Водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Инцидент с наездом на 9-летнюю школьницу произошел 26 ноября на улице Большевистской. С места происшествия девочку увезли в больницу.

― Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, у дома № 52/1 ул. Большевистская, не предоставил преимущество в движении, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, ― сообщили в ГИБДД.

После случившегося нарушитель не стал оказывать помощь ребенку и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали девочке скорую помощь.

Сейчас инспекторы разыскивают виновника аварии. Возбуждено административное дело.