Общественники оспаривают решение суда по Правобережному мусорному комплексу в Новосибирске

Активисты общественной организации «Сибирское экологическое содружество» продолжают борьбу за перенос площадки под строительство Правобережного мусороперерабатывающего комплекса (он должен появиться между Раздольненским и Плотниковским сельсоветами — Ред.). Они подали апелляционную жалобу, идет подготовка кассационной жалобы в Кемеровский кассационный суд. Об этом сообщается в организованной общественниками группе в Телеграм-канале.

— Как вы помните 11 октября Центральный районный суд не удовлетворил наш иск об оспаривании решения о переводе земельного участка 1934 из одной категории в другую. Напомним, что по мнению юристов законные основания для принятия такого решения отсутствуют! Поэтому, как и обещали, мы идем оспаривать данное решение, — говорится в сообщении.

Напомним, решение о перезагрузке «мусорной концессии» было принято губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в мае 2022 года. Однако, споры по выбранным площадкам под комплексы не утихают.

В конце октября Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу общественной организации «Сибирское экологическое содружество» на ранее вынесенное Центральным районным судом решение о выборе площадки для мусороперерабатывающего комплекса. Активисты предъявили иск к правительству Новосибирской области и министерству ЖКХ, поскольку считают, что мусорный полигон причинит вред окружающей среде. Свои выводы они подтвердили заключением лаборатории ИНГГ СО РАН о современном состоянии и потенциальных источниках загрязнения природных вод (подземных и поверхностных) истоков рек Ярская, Боровая, Малая Издревая, Гнутиха.

Однако, судебная коллегия посчитала недостаточными предоставленные доказательства наступления реальной опасности в результате осуществления ответчиком деятельности.

— Представленное истцом заключение, подготовленное лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири, не содержит выводов о несоответствии документов, обосновывающих деятельность в связи с реализацией объекта ТКО экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды, — отметили в суде.

Новосибирский облсуд оставил в силе решение Центрального районного суда Новосибирска о размещении нового полигона на границе Раздольненского и Плотниковского сельсоветов, а жалобу общественников — без удовлетворения.

31 октября правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» в лице директора Андрея Зыкова подписали концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (КПО «Левобережный»). По Правобережному комплексу соглашение пока не подписано. Вице-губернатор Сергей Семка отмечал, что вскоре будет подписано соглашение по Правобережному полигону.

Ранее редакция сообщала, что поставщика оборудования для мусорного комплекса Левобережный определят в ноябре.