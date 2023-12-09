Водитель грузовика, попавшего в ДТП, замерзает на трассе в Новосибирской области

Больше суток на 67-м км трассы Линево-Евсино (Новосибирская область) находится на морозе водитель грузовика, попавшего в ДТП. Информацию об этом в соцсетях разместила супруга дальнобойщика. По ее словам, авария произошла 8 декабря около 7.00. После того, как ДТП оформили, мужчина остался стоять в кювете.

— Уже больше суток человек стоит в экстремальных погодных условиях, у него заканчивается еда и солярка. Все едут и только фотографируют. После того, как сегодня я, супруга, позвонила снова по всем экстренным службам приехали сотрудники ГИБДД и сказали, что могут предложить только ждать понедельник! — говорится в сообщении.

Женщина добавила, что платные эвакуаторы из-за выходных и морозов ехать отказываются.