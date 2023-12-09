Новосибирское УФАС выявило нарушения при проведении торгов на поставку кислородных масок

В Новосибирское УФАС поступила жалоба от ООО «Медицинские расходные материалы» на действия ГБУЗ НСО «ГКБ №1» при проведении электронного аукциона на поставку кислородной лицевой маски на сумму 304 тыс. рублей. Как сообщили в компании, комиссия по осуществлению закупок неправомерно отклонила заявку компании по причине несоответствия требованиям извещения.

Ведомство установило, что заявка подателя жалобы полностью соответствовала требованиям, а заказчик не предоставил документы, которые подтверждают необходимость указывать все характеристики товара и предоставлять доказательства отсутствия у товара спорных данных.

— Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу, что заявка полностью соответствует требованиям. Отсутствие конкретной информации в документах о масках не означает, что они не обладают нужными характеристиками, — говорится в сообщении.

Комиссия Новосибирского УФАС России признала комиссию по осуществлению закупок заказчика нарушившей Закон о контрактной системе.

Ранее редакция сообщала. что Новосибирское УФАС выявило нарушение при проведении торгов на поставку компьютеров.