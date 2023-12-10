Куда переселяют дольщиков ЖК Покровский в Новосибирске проверит прокуратура

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по информации о проблемах со строительством дома в ЖК «Покровский», сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас следователи расследуют уголовное дело по факту мошенничество, связанное со строительством этого дома.

— Прокуратура даст оценку законности и обоснованности выбора способа восстановления прав обманутых дольщиков, — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, 9 декабря обманутые дольщики ЖК «Покровский» провели митинг в районе театра «Глобус».

Как пояснила редакции Infopro54 одна из дольщиц Маргарита Козлова, на митинге от органов власти присутствовал начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Новосибирской области Евгений Тилилицин.

— Он убедительно обращался к участникам и настоятельно рекомендовал выбрать единственно правильный вариант в рамках постановления 709, где речь идет о предоставлении жилья с доплатой 6.5%. Причем, жильё это не «живое» (построенное), а в стройке и в отдалённых районах города. Сказал, что дом достраиваться не будет, так как это не просто дорого, а ОЧЕНЬ дорого! — сообщила Маргарита Козлова. — Но в это никто из дольщиков не верит, так позволить разрушение дома в центре города — это из мира фантастики. Наш дом, напомню, находится на Дуси Ковальчук! В 10 минутах от зоопарка. Если бы я хотела квартиру подальше от центра города — я бы её там сразу и взяла.

ЖК «Покровский» на Дуси-Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК). Генподрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9». Сдача объекта была намечена на 4 квартал 2016 года, всего комплекса — в 3 квартале 2017 года. Вначале объект позиционировался как эконом, потом, как комфорт-класс. В феврале 2023 года суд признал ООО «РИК» банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство сроком на год. В реестр требований кредиторов включено требование КБ «Энергобанк» в размере 1,57 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ППК «Фонд развития территорий» профинансирует дома ЖК «Покровский» второй очереди и их введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Однако, до сих пор не введено около 200 квартир.

— Нам предложили квартиры в отделенных районах, причем без права выбора. Сказали, что «после Нового года вам скажут куда ехать», и без вариантов, — рассказывала Infopro54 Маргарита Козлова. — Причем за каждый квадрат жилья в новом доме на окраине мы должны доплатить 6,5% от его цены, так как иначе не укладываемся в стоимость застройщика. Если же квартира, купленная ранее в ЖК «Покровский», больше 60 квадратных метров, то за все последующие квадраты обманутый дольщик должен заплатить по рыночной цене застройщика.

Представитель инициативной группы Светлана Жданова уточняла редакции, что квартиры на обмен предлагают у следующих застройщиков: «Вира Строй», «СОЮЗ», «Сибирь» и «Первый Строительный фонд».

— Нам говорят, что это точно будут отдаленные районы — Ключ-Камышенское плато, Петухова и т.д, — говорит собеседница Infopro54. — При этом, наш дом на Дуси-Ковальчук сносить не будут, его намерены выставлять на торги и реализовывать, как имущество компании-банкрота. По нашей информации, тело долга в данном кредите (1,6 млрд рублей) составляет всего 200 млн рублей, а остальное — это штрафы, просрочка, пени, пени на пени, и т.д.

Дольщики также заявили, что направили свои вопросы и обращения на прямую линию В.В. Путину, которая намечена на 14 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что директора застройщика взяли под стражу в зале суда в Новосибирске.