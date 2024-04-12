Водитель Ниссана сбил мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте в Новосибирске

Подросток перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля в Октябрьском районе Новосибирска.
По данным ГИБДД, ДТП произошло 11 апреля, когда 45-летний водитель Nissan Sunny ехал по улице Никитина.
— В пути следования напротив дома 128 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении.
12-летнего мальчика доставили в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирску
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