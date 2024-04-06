Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль Toyota Voxy сбил мальчика-пешехода, переходившего проезжую часть по зебре.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 6 апреля в 13.45 на проспекте Дзержинского. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина.

— Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, — пояснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Железнодорожном районе Новосибирска на пешеходном переходе автомобиль Nissan Tiida, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил 8-летнюю девочку.