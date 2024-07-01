Водитель Нивы погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области

44-летний водитель Нивы «Шевроле» съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

― Вечером 30 июня на территории Чановского района мужчина, управляя автомобилем, двигаясь со стороны р. п. Чаны в сторону п. Песцы, совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, ― сообщает ГАИ Новосибирской области.

В результате такого кульбита водитель получил травмы, которые оказались для него смертельными.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства автоаварии выясняются. Автоинспекторы просят всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим на дорогах региона.