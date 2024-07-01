Криптовалютную ферму накрыли полицейские в Новосибирске

В Зайельцовском районе Новосибирска полицейские пресекли деятельность майнинговой фермы, которая была незаконно подключена к электросетям.

По информации УЭБиПК МВД региона, владельцем майнинговых систем являлся 63-летний житель Ленинского района города. С целью майнинга криптовалюты он осуществил незаконное подключение, оборудования к высоковольтным линиям электропередач.

— В ходе обысков было изъято 202 майнинговые системы, предназначенные для добычи криптовалюты. Предварительный ущерб, причиненный противоправной деятельностью граждан, составил более 3 миллионов рублей, — рассказали в региональном ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по п статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Правоохранители устанавливают всех причастных к данной афере.

Ранее редакция сообщала о том, что ущерб жителей Новосибирска от деятельности 5 финансовых пирамид составил почти 500 млн рублей.