Криптовалютную ферму накрыли полицейские в Новосибирске

В Зайельцовском районе Новосибирска полицейские пресекли деятельность майнинговой фермы, которая была незаконно подключена к электросетям.
По информации УЭБиПК МВД региона, владельцем майнинговых систем являлся 63-летний житель Ленинского района города. С целью майнинга криптовалюты он осуществил незаконное подключение, оборудования к высоковольтным линиям электропередач.
— В ходе обысков было изъято 202 майнинговые системы, предназначенные для добычи криптовалюты. Предварительный ущерб, причиненный противоправной деятельностью граждан, составил более 3 миллионов рублей, — рассказали в региональном ведомстве.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по п статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Правоохранители устанавливают всех причастных к данной афере.
Ранее редакция сообщала о том, что ущерб жителей Новосибирска от деятельности 5 финансовых пирамид составил почти 500 млн рублей.
Источник фото и видео: ГУ МВД по НСО.
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