Водитель троллейбуса обвинил в побоях начальника охраны депо в Новосибирске

В Новосибирске водитель троллейбуса обвиняет начальника охраны Дзержинского филиала МКП «Горэлектротранспорт» в избиении. По словам мужчины, оппонент выбил ему зубы за попытку обратить внимание на грубость сотрудников на проходной предприятия.

Как рассказал Atas.Info Алексей Арсибеков, он и его коллеги постоянно подвергаются оскорблениям, унизительным высказываниям со стороны охранников и неоднозначным намёкам о иерархии, в которой сотрудники занимают нижнюю ступень.

— Когда я пришёл в кабинет к Киржайкину, чтобы высказать всё, что у меня накопилось, он запер дверь и стал на меня орать, мол, кто я такой, что он тут царь и бог, а я ничтожество, и что он с какими-то людьми вывезет меня в лес, и там будет другой разговор. Затем он начал меня толкать, и когда я потребовал все это прекратить и выпустить меня из кабинета, он дважды ударил меня по лицу и выбил зубы, — рассказал журналистам Алексей Арсибеков.

По словам мужчины, чтобы прекратить избиение, под давлением Валерия Киржайкина и под его диктовку вынужден был написать две объяснительные, в которых оговорил себя.

Как только он вышел из кабинета, тут же обратился к участковому. Полицейский принял заявление у потерпевшего и отправил на судебно-медицинскую экспертизу.

2 декабря водитель прошёл обследование у экспертов, но заключения экспертов на руки ему не выдали, сказав, что результаты будут отправлены в отдел полиции № 5 «Дзержинский».

Редакция Infopro54 обратилась в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации ведомство ещё не предоставило ответ на запрос.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК России Бастрыкин проверит историю поездки инвалида в троллейбусе Новосибирска.