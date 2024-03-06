Водитель внедорожника погиб в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

Авария с участием джипа Toyota Land Cruiser и грузовика Scania произошла 6 марта около 8:20 утра на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области.
По информации регионального ГИБДД, 41-летний водитель фуры мчался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, когда на 106 километре трассы его вынесло на встречную полосу и он влетел во внедорожник.
От мощного удара автомобиль Toyota Land Cruiser превратилась в груду железа, а 48-летний водитель получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.
— На данном участке дороги сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации, — сообщили в ГИБДД региона.
На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.
Фото, видео: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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