Водитель внедорожника погиб в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

Авария с участием джипа Toyota Land Cruiser и грузовика Scania произошла 6 марта около 8:20 утра на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области.

По информации регионального ГИБДД, 41-летний водитель фуры мчался со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, когда на 106 километре трассы его вынесло на встречную полосу и он влетел во внедорожник.

От мощного удара автомобиль Toyota Land Cruiser превратилась в груду железа, а 48-летний водитель получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

— На данном участке дороги сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации, — сообщили в ГИБДД региона.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются.