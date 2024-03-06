НГУ подаст заявку на создание второго Китайско-российского института в марте текущего года

Новосибирский государственный университет планирует открыть второй Китайско-Российский институт. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела международного рекрутинга управления экспорта образования Новосибирского госуниверситета Татьяна Шкареда. Заявку на открытие института НГУ отправит в Министерство образования КНР уже в марте текущего года.

— В следующем учебном году мы планируем открытие второго Китайско-Российского института по трем направлениям бакалавриата: мехатроника, робототехника, а также прикладная математика, информатика и химия, — отметила она.

Кроме того, в институте будет действовать совместная магистратура по двум направлениям. По окончании магистранты получат два диплома: диплом НГУ и диплом Хэйлунцзянского университета.

По словам Татьяны Шкареды, в настоящий момент в НГУ обучается около 1700 иностранных студентов из 58 стран.

Напомним, в 2011 году Новосибирский госуниверситет (НГУ) и Хэйлунцзянский университет подписали соглашение о сотрудничестве и создании Китайско-Российского университета. На сегодняшний день в нем обучаются 780 китайских студентов. В настоящее время он успешно обучает бакалавров, магистрантов и аспирантов по направлениям физика, математика, биология и химия, экономика, менеджмент и юриспруденция.

Ранее редакция сообщала, что правила целевого приема в вузы ужесточаются в 2024 году в Новосибирской области.