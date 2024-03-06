Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram

Ведущий специалист компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров рассказал про еще один способ завоевать доверие жертвы с целью дальнейшего захвата ее денежных средств, передает РИА Новости.

Злоумышленники, по словам эксперта, не гнушаются разными методами, включая аудио- и видеосообщения с голосом реальных пользователей, созданные как из настоящих переписок, так и при участии нейросетей. Таким образом они создают поддельные «кружочки» в Telegram, чтобы обманом выманить деньги у пользователей.

Для генерации таких видеосообщений не нужны какие-то специальные знания, так как существует целый ряд инструментов для создания аудио- и видеодипфейков. Хватит одного фото лица настоящего владельца аккаунта Telegram и «кружок» готов.

Ранее эксперты Сибирского ГУ Банка России предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с операторами сотовой связи.