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В Новосибирске ожидают почти стопроцентного исполнения бюджета

Глава города подвел экономические итоги 2019 года.
  • 20/12/2019, 11:09
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирске ожидают почти стопроцентного исполнения бюджета
«10% «упрощенки» идут к нам, будем иметь более 1 млрд рублей».

Упрощенная система налогообложения и налог на доходы физлиц могут стать локомотивом почти стопроцентного исполнения бюджета Новосибирска в 2019 году. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил, подводя экономические итоги года на пресс-конференции в ТАСС. Напомним, что депутаты заксобрания области на предпоследней в этом году сессии приняли решение о снятии временных ограничений действия нормативов по налогам, взимаемым на территориях муниципалитетов по упрощенной системе налогообложения.

Муниципалитетам повысили финансовую самостоятельность

 Если исполнится наш план, особенно по НДФЛ и «упрощенке», как теперь уже по одному из основных налогов, то мы впервые за последние годы получим исполнение бюджета под 99%,  говорит мэр.  Все предыдущие годы, напоминаю, у нас были проблемы с исполнением. Этот показатель был значительно ниже. А в 2019 году, впервые за последнее время, если не стопроцентное, то близкое к нему исполнение.

Окончательные итоги по муниципальному бюджету предстоит подвести в конце финансового года — 31 декабря.

 В мэрии будет задействован большой состав специалистов, потому что бюджетный год закончится вечером 31 числа,  поясняет Анатолий Локоть.  Здесь еще надо будет подвести какие-то цифры, еще будем работать и с министерствами, и с банками, и с подрядными организациями.

По словам главы города, такие надежды на «упрощенку» муниципалитет возлагает и в связи с другими промежуточными экономическими показателями. Объем промышленного производства вырос на 6%. Фактически в ценах, в том числе в обрабатывающем производстве, более чем на 10%. Продолжается рост объема инвестиций в основной капитал  больше 19%. Замедлился рост цен у производителей промышленных товаров.

 Значительную роль в развитии экономики Новосибирска играет малое и среднее предпринимательство,  сообщает Анатолий Локоть.  Оборот малых предприятий за полгода сложился в размере 278 млрд рублей. Делаю на этом акцент, потому что с этого года у нас 10% от упрощенной системы собираемости налогов идут к нам. В результате по городу мы будем иметь более миллиарда рублей.

По информации из нормативно-правовых актов мэрии и горсовета Новосибирска (данные на октябрь), исполняемость по доходам бюджета составила 66% (31,7 из 48 млрд рублей), по расходам — 65,4% (32,7 из 50,2 млрд). По итогам 2018-го эти цифры составляли 98% (41,4 из 42,2 млрд) и 97,6% (42,6 из 43,6 млрд) соответственно. В 2017 году — 96,8% (36,7 из 37,9 млрд) и 96,9 (39,2 из 40,5млрд).

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