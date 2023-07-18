Волонтёры ищут добровольцев в Новосибирске для приготовления питания на СВО

Повара из «СухБат54-Сибирь» помогают участникам СВО уже несколько месяцев. Сначала делали по 300 порций за день, теперь уже 4 тысячи. Не хватает рабочих рук, признаются добровольцы. В команде пока всего 15 человек. Процесс производства достаточно трудоемкий. Первый этап – сушка.

— Для первичной обработки достаточно обычной духовки или специальной сушилки. Волонтеры сушат, кто сколько может. Бывает, что и по 10 килограммов свёклы, и по два ведра картошки, — рассказывает волонтёр Светлана Кузнецова.

Второй этап – фасовка. Представители самых разных профессий после трудового дня — раз в неделю — собираются на фабрике для фасовки продуктов. Из сушеных овощей, приправ получаются сытные борщи, уха, харчо. Делают и каши, компоты, травяные чаи.

Сухие смеси рассыпают по пакетам, в каждом по 5 порций. Нужно только залить кипятком. В полевых условиях такой продукт незаменим.

Ингредиенты для блюд волонтёрам везут не только со всей Новосибирской области. Помогают и жители соседних регионов – Омска, Томска, Кемерова. Садоводы охотно делятся своими овощами с грядок. Мясо и крупы помогают закупить предприниматели.

У сложившейся команды есть и обратная связь. Бойцы СВО для сибирских кулинаров снимают видео с благодарностью. По их словам, сухие супы после заваривания не уступают по вкусу домашним.