Алкотестеры в новосибирском метро оказались фейком

Алкотестеры — продает компания из Санкт-Петербурга. Устройство напоминает экран, который устанавливается перед турникетом. Дышать на него нужно на расстоянии 20-30 сантиметров. Если рамка покажет наличие алкоголя, то в подземку пассажира могут не пустить.

Новое оборудование, по данным представителей компании в Новосибирске, собираются пока лишь тестировать. Но даже тестовый запуск не одобрен. Менеджеры компании лишь недавно направили соответствующее предложение в правительство региона. Никакого ответа разработчики до сих пор не дождались.

— Мы ничего про алкотестеры не знаем. Никаких документов по этому поводу не получали, — заявили журналистам Infopro54 в приемной руководителя Новосибирского метрополитена.

Правовую оценку такой возможной инициативы дал новосибирский адвокат Павел Яровой. Он уверен, что здесь нет нарушения закона.

— Существующие правила дорожного движения, конечно, регламентируют количество промилле, но только у водителей транспортных средств. Однако метрополитен представляет собой зону повышенной опасности. В правилах его использования прописано, что в состоянии алкогольного опьянения пользоваться подземкой запрещено. Лучше вызвать такси или воспользоваться другим видом общественного транспорта. Кроме того, покупка дорогостоящего оборудования может стоить бюджету города и области – больших денег. Насколько такие траты обоснованы и необходимы? Не понятно, — считает адвокат Павел Яровой.

Сегодня в Новосибирском метрополитене пассажиров, при необходимости, досматривают полицейские. И если человек находится в сильном алкогольном опьянении, то ему отказывают в проезде.

Установку алкотестеров в новосибирском метро ждать в ближайшее время скорее всего не стоит.