Автостраховщики рассказали о популярных автоподставах в Новосибирской области

Страховщики считают Новосибирскую область одним из регионов с высоким уровнем страхового мошенничества. Аферисты здесь работают активно и уверенно. Регион уже много лет занимает место в топ-5 проблемных территорий по данным рэнкинга ОСАГО от Российского союза автостраховщиков и мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО от Центробанка РФ.

В последние три года страховщики Новосибирской области подали множество заявлений о мошенничестве в правоохранительные органы. Однако количество возбужденных уголовных дел по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в страховании) остается крайне низким. В 2022 году было возбуждено 5,7% дел, в 2023 году — 14,1%, а в 2024 году — 12,3%. Это значительно ниже среднероссийского уровня, который в 2024 году составил 32,2%.

— Касательно проблем взаимодействия с правоохранительными органами в Новосибирской области — нельзя сказать, что сотрудники МВД во всех случаях не реагируют на заявления о преступлениях в сфере страхового мошенничества. Правильнее будет сказать, что действий недостаточно в масштабах проблематики страхового мошенничества в Новосибирской области. На это есть как объективные причины — в частности нехватка штатного состава сотрудников МВД, специализирующихся на преступлениях с сфере страхования, так и субъективные причины — когда сотрудники не проводят должную работу по документированию преступной деятельности по направленным страховщиком заявлениям, — отметили в «Росгосстрахе».

Дмитрий Треплин, руководитель отдела по работе с региональными филиалами Управления по расследованию страховых случаев департамента безопасности «РЕСО-Гарантия», сообщил, что в столице Сибири большая часть страховых случаев — это инсценированные ДТП. Они происходят при движении задним ходом коммерческого транспорта или на перекрестках, где в качестве «битка» используют дешевые или старые автомобили.

Преступники создают фиктивных виновников ДТП. В европротоколах указывают вымышленных людей, чьи данные используют для оформления документов на месте аварии. Выгодополучатель, он же мошенник, обычно настоящий человек, так как ему нужен реальный банковский счет для получения страховки. Такие схемы часто применяют организованные преступные группы, чтобы снизить расходы и уменьшить риск утечки информации о преступлении.

По данным проекта «Страхование: Общественная экспертиза», существует и другая схема с более реальными участниками ДТП. В некоторых случаях мошенники оформляют полис ОСАГО без ведома владельца автомобиля. Они незаконно получают копии документов людей, ничего не подозревающих о происходящем, регистрируют на их имена автомобили и оформляют полисы через интернет. Затем мошенники представляют этих людей как виновников аварий.

К сожалению, правоохранительные органы редко занимаются такими организованными преступными группами. Среди мошенников есть люди, которые годами обманывают страховые компании. Их имена известны не только страховщикам, но и многим местным жителям.

Страховщики говорят, что даже если уголовное дело дойдет до суда, суды часто не учитывают их доводы, даже если удается доказать, что виновник не приобретал полис.

Ранее редакция сообщала о том, что автоподставщики обманули страховщиков в Новосибирске на несколько миллионов рублей. Группу подозревают в совершении 13 преступлений.