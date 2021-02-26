В Новосибирской области продлен срок приема заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Экспортер года»

Для участия в конкурсе компании могут выбрать одну из основных четырех номинаций конкурса («Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного конкурса» и «Экспортер года в сфере высоких технологий») и дополнительно выбрать номинацию «Прорыв года».

В каждой из пяти номинаций будут определены три лучших компании, которые станут победителями и призерами регионального этапа. Победители регионального этапа получат право представлять область на окружном этапе конкурса.

Задача конкурса — отбор лучших компаний СМСП (субъектов малого и среднего предпринимательства) в области несырьевого и неэнергетического экспорта по итогам 2020 года.

Подведение итогов регионального этапа состоится в марте. Церемония награждения будет торжественной и одновременно обучающей. Экспортеров ждет марафон выступлений спикеров, которые расскажут о разных аспектах поставок товаров и услуг на рынки зарубежных стран. Собравшихся будут приветствовать представители региональных и федеральных органов исполнительной власти, руководители иностранных представительств в регионе, специалисты организаций инфраструктуры поддержки экспорта РФ и региона, а также представители делового сообщества Новосибирской области. Закончится церемония торжественным награждением победителей.

Если ваша компания соответствует всем критериям конкурса (зарегистрирована на территории НСО, является субъектом малого и среднего предпринимательства, имеет опыт экспортной деятельности, заинтересована в государственной поддержке и дополнительном продвижении) — спешите ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ на участие в региональном этапе.

Уточнить дополнительную информацию можно в Центре поддержки экспорта НСО по телефону: 88006003407 (доб.209) (Наталья) или по почте: lysenko@mbnso.ru