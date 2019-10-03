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Новосибирск возглавил рейтинг самых больших квартир в новостройках Сибири

Площадь двухуровневого пентхауса в жилом комплексе «Молодежный» составляет 354 «квадрата».
  • 03/10/2019, 16:44
Новосибирск возглавил рейтинг самых больших квартир в новостройках Сибири

Несмотря на то, что трендом последних лет является уменьшение метража квартир в новых домах, на первичном рынке по-прежнему можно встретить предложения, площадь которых исчисляется сотнями квадратных метров. Специалисты ЦИАН исследовали рынок новостроек Сибирского федерального округа и составили рейтинг регионов СФО с самыми большими квартирами в новых жилых комплексах.

Для рейтинга регионов Сибирского федерального округа с самыми большими квартирами в новостройках были отобраны лоты, экспонирующиеся в строящихся жилых комплексах, а также проектах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. К последним также применялось дополнительное требование: квартиры должны реализоваться без отделки.

Из 10 регионов СФО в рейтинг вошли только 9 субъектов: Республика Тыва была исключена из-за того, что площадь самого большого лота в новостройках на локальном рынке не превышает 70 «квадратов». В остальных регионах максимальные показатели варьируются от 115,9 до 354 кв. м.

Открывает рейтинг регионов СФО с самыми большими квартирами в новостройках Республика Алтай. Максимум в этом субъекте федерации зафиксирован на уровне 115,9 кв. м. Такие габариты имеет двухуровневый пентхаус в доме на Проточной улице, сданном в эксплуатацию почти ровно 5 лет назад. Данный лот обойдется в 4,7 млн рублей, что является самым низким показателем в рейтинге.

Восьмая позиция достается Томской области, где самая большая квартира в новостройке имеет метраж 136,16 кв. м. Она расположена на предпоследнем – двадцатом – этаже дома в Овражном переулке, сданном в эксплуатацию в начале текущего года. Приобрести просторную квартиру можно за 7,35 млн рублей.

В Омской области «потолок» находится на уровне 163 кв. м. За 9,99 млн рублей выставлен на продажу двухуровневый пентхаус в жилом комплексе «Высоцкий». Новостройка расположена в центре Омска, из панорамных окон самой большой квартиры на локальном первичном рынке открываются виды на Омь, впадающую в Иртыш.

Кемеровская область делегировала в рейтинг еще одного старожила – жилой комплекс «Каравелла». Несмотря на то, что в проекте есть более свежие корпуса, самая большая квартира площадью 177,9 кв. м относится к жилому дому, сданному в конце 2014 года. Обойдется данный лот в 11,56 млн рублей.

Всего на полтора метра Кемеровскую область опередила Республика Хакасия: в этом регионе максимум находится на отметке в 179,4 кв. м, что позволяет ему занимать пятое место в Сибирском федеральном округе. Бонусом для покупателя станет наличие предчистовой отделки, а также сравнительно невысокая стоимость – 6,51 млн рублей.

Красноярский край первым в Сибири преодолевает отметку в 200 «квадратов»: самая большая квартира в новостройке имеет метраж 205,7 кв. м. Это лот стоимостью 10,22 млн рублей с тремя санузлами и таким же количеством лоджий на последнем этаже жилого комплекса Green Park. Данный проект должен был сдаться в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года, однако данных о том, было ли получено разрешение на ввод, пока не поступало.

Третья строчка у Иркутской области, где на первичном рынке экспонируется двухуровневый пентхаус площадью 235,88 кв. м. Лот расположен на 21-ом этаже жилого комплекса «Башня Небо», до окончания строительства которого остается еще как минимум год. «Фишкой» квартиры стоимостью 13,43 млн рублей является наличие стеклянного купола на втором уровне. В нем предполагается размещение спальни.

«Серебро» достается Алтайскому краю и очередному двухуровневому пентхаусу. В данном случае речь идет о лоте площадью 251 кв. м. Он находится в жилом комплексе «Столичный» в центре Барнаула – рядом с Изумрудным парком. По стоимости данный объект также занимает второе место: приобрести его можно за 19,33 млн рублей.

И первое место поучает единственный лот в новостройках Сибири, которому удалось преодолеть отметку в 300 квадратных метров. Причем с большим запасом: площадь двухуровневого пентхауса в жилом комплексе «Молодежный» в Новосибирске составляет 354 «квадрата». В квартире выполнено панорамное остекление с высотой окон более пяти метров, предполагается размещение до восьми комнат. А приобрести этот лот можно за 30 млн рублей.

Фото: с сайта novosibirsk.cian.ru

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