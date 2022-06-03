Рекламодателям

Ворота на тот свет. Состояние спортивных площадок требует серьезной проверки

  • 03/06/2022, 13:25
Автор:
новости Новосибирской области
На счету футбольных ворот десятки детских жизней.

2 июня произошла очередная трагедия на стадионе территории спорткомплекса с. Улыбино. 14-летний мальчик повис на воротах, стал их раскачивать. Тяжелые ворота опрокинулись и упали ребенку на грудь. От полученной травмы он скончался.

Данное ЧП уже находится на личном контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В отношении руководства площадки и ответственных лиц проводится проверка.

— Сколько бы ни предупреждали взрослых об их ответственности, внимательности и должном исполнении своих обязанностей – дети, к сожалению, продолжают гибнуть. А ведь большинства трагедий можно было бы избежать. Я буду держать на личном контроле ход расследования и установление причин, повлекших эти тяжкие последствия, — заявила детский омбудсмен.

Уточняется, что обслуживание спортивной площадки в Улыбино находится в ведении МАУ «Центр спортивных клубов». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного Кодекса России («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По поручению прокурора Новосибирской области Якова Хорошева прокуроры районов и городов проверят все организации и объекты спорта на предмет соблюдения безопасности детей, сообщили в прокуратуре региона.

На счету футбольных ворот-убийц десятки детских жизней. Подобные трагедии происходят по всей России с беспощадной регулярностью. Буквально за несколько дней до трагедии в Новосибирской области в Красноярске произошел аналогичный случай. 13-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота, сейчас находится в коме со множественными переломами черепа. В Следственном комитете сообщили, что ворота тоже были не закреплены.

В прошлом году произошли две трагедии при тех же обстоятельствах.

В июле 2021 года в Крыму погиб 10-летний мальчик.

22 октября 2021 года в Ноябрьске умер 11-летний мальчик.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

680

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : прокуратура НСО дети безопасность


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

Здесь опробуют пилотный проект «Цифрового двойника» муниципальной инфраструктуры.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Для новосибирцев открывают курсы вождения самокатов

Онлайн-программы обучения предприниматели переносят в офлайн.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Параметры, прописанные в документах, подготовленных муниципалитетом, предпринимателей не заинтересовали.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дожди придут в норму только к августу

В Новосибирской области еще почти два месяца будет сохраняться засушливая погода после завершения нынешней волны холода.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

03/06/2022, 17:11

Брата экс-главы областных дорожников не разрешили снова отправить в СИЗО

03/06/2022, 16:21

Металлурги расширяют продажи на внутреннем рынке и снижают цены

03/06/2022, 15:50

«Сибантрацит» дает ответы на актуальные запросы сибирского «Сириуса»

03/06/2022, 15:42
Популярное

В России выросло количество угонов: худшее еще впереди

03/06/2022, 11:43

В России сохранятся бакалавриат и магистратура

03/06/2022, 11:14

Синоптики о погоде в Сибири на лето 2022

02/06/2022, 15:03

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

03/06/2022, 14:47

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02/06/2022, 14:57

Об импортозамещении в агропромышленном комплексе Сибири журналисты расскажут в номинации «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

02/06/2022, 11:24
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска