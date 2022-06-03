Ворота на тот свет. Состояние спортивных площадок требует серьезной проверки

2 июня произошла очередная трагедия на стадионе территории спорткомплекса с. Улыбино. 14-летний мальчик повис на воротах, стал их раскачивать. Тяжелые ворота опрокинулись и упали ребенку на грудь. От полученной травмы он скончался.

Данное ЧП уже находится на личном контроле Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В отношении руководства площадки и ответственных лиц проводится проверка.

— Сколько бы ни предупреждали взрослых об их ответственности, внимательности и должном исполнении своих обязанностей – дети, к сожалению, продолжают гибнуть. А ведь большинства трагедий можно было бы избежать. Я буду держать на личном контроле ход расследования и установление причин, повлекших эти тяжкие последствия, — заявила детский омбудсмен.

Уточняется, что обслуживание спортивной площадки в Улыбино находится в ведении МАУ «Центр спортивных клубов». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного Кодекса России («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По поручению прокурора Новосибирской области Якова Хорошева прокуроры районов и городов проверят все организации и объекты спорта на предмет соблюдения безопасности детей, сообщили в прокуратуре региона.

На счету футбольных ворот-убийц десятки детских жизней. Подобные трагедии происходят по всей России с беспощадной регулярностью. Буквально за несколько дней до трагедии в Новосибирской области в Красноярске произошел аналогичный случай. 13-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота, сейчас находится в коме со множественными переломами черепа. В Следственном комитете сообщили, что ворота тоже были не закреплены.

В прошлом году произошли две трагедии при тех же обстоятельствах.

В июле 2021 года в Крыму погиб 10-летний мальчик.

22 октября 2021 года в Ноябрьске умер 11-летний мальчик.