МТС расширяет сеть «по совету» искусственного интеллекта

МТС задействует искусственный интеллект (ИИ) для планирования мобильной сети в Новосибирской области. В компании отмечают, что применение технологии ИИ в аналитике больших данных позволит прогнозировать потенциальную доходность инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры в регионе с точностью более 75% и улучшить качество покрытия территорий.

МТС использует аналитику Big Data для строительства сети с 2017 года в рамках проекта Smart Rollout, который прогнозирует доходность базовых станций и определяет самые эффективные места для их строительства и модернизации. Теперь компания подключила к этому процессу искусственный интеллект: MTS AI, дочерняя компания МТС, внедрила ИИ-функции в систему Smart Rollout для прогнозирования доходности инвестиций в регионах в России.

— Цель проекта — с помощью анализа больших данных оценивать потребности конкретных локаций нашего региона в услугах связи, чтобы проактивно наращивать покрытие и емкость сети там, где это необходимо. В 2021 году благодаря использованию Big Data в регионе нам удалось вдвое сократить сроки поиска максимально эффективных локаций и увеличить финансовую отдачу от новых базовых станций как минимум на 10%. Мы рассчитываем, что внедрение в систему Smart Rollout искусственного интеллекта позволит улучшить эти показатели, — поясняет технический директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

ИИ выявляет особенности и типичные схемы функционирования бизнеса в конкретном регионе, проверяя гипотезы о потенциальной прибыльности сети, для чего анализирует данные, собранные Big Data из корпоративных систем и внешних источников: технические параметры нагрузки на сеть, скорость передачи данных, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, капитальные и операционные затраты компании, стратегии конкурентов, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели. Такой подход позволяет обучить более качественные модели ИИ для прогнозирования и выявления наиболее значимых факторов доходов.

Решение Smart Rollout относится к Business Intelligence (BI) системам, которые сочетают технологии, направленные на достижение бизнес-целей с помощью эффективного использования больших массивов данных.